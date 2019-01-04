Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

Manisa'da sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 12'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Mağdur' olarak emniyette işlemleri yapılan 6 kadın ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.