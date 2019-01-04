Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

Manisa'da polis ekipleri, il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bağlantı kurup, 'swinger' (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen evli 4 çifti teknik takibe aldı.
Gözaltına alınan C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.
'Suça sürüklenen' ve 'mağdur' sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.Ö., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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