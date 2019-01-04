Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo'ya tepki: Türkiye, Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 'Kürtleri kıyıma uğratmaması için' Türkiye ile görüştüklerini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya tepki gösterdi. Bakanlık, "Pompeo'nun ifadelerini reddediyoruz. Türkiye, Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği mülakatta ABD'nin Suriye'den çekilme kararı konusunda açıklamalarda bulunan Mike Pompeo, "ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Pompeo'nun sözlerine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarf ettiği ifadeleri gerek üslup gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'YPG/PKK'NIN DEAŞ İLE MÜCADELEDE ORTAK GÖRÜLMESİNİ KINIYORUZ'

"Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden ve kendi milli güvenliğine karşı varoluşsal bir tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlıkla sürdürecektir.

Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. YPG/PKK'nın (ABD tarafından) DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini şiddetle kınıyoruz.

Türkiye, gerek terörle mücadelesinde, gerek Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarında Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir. PYD/YPG mezaliminden kaçan yüzbinlerce Suriyeli Kürde halen Türkiye'nin evsahipliği yaptığı ve bu kişilerin PYD/YPG baskısı nedeniyle kendi topraklarına dönemedikleri de hatırda tutulmalıdır."