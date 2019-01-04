RTÜK'ten 'Modern Family' dizisine ceza: Babasına sinkaflı ifadeler kullandığı tespit edildi

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında 'beIN Series HD Comedy' kanalında yayınlanan 'Modern Family' dizisi görüşüldü.
'EVLİLİK DIŞI ÇOCUK SAHİBİ OLMA İSTEĞİ OLUMLU KARŞILANIYOR'
Eşcinsel evlilik yaşayan fertlerin de yer aldığı dizide, 'ailedeki gençlerin evlilik dışı çocuk sahibi olması isteğinin aile tarafından olumlu karşılanarak desteklendiği, çocuğunun babasına sinkaflı ifadeler kullandığı' tespit edildi.
SAĞLIK BEYANIYLA ÜRÜN SATIŞI YAPILAN KANALLARA DA CEZA
Öte yandan Üst Kurul, sağlık beyanıyla ürün satışı yapılan kanallarla, tüketiciyi yanıltıcı yayınlara da ceza verdi.
Müzik Türk, Kanal İstanbul, Yalova, Plus TV, Yasin TV, Mega Müzik, Halk Euro, Hevi TV ve Mavi Karadeniz kanallarına, bu nedenle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
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