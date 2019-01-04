Bahçeli'den MHP teşkilatına ittifak genelgesi: Cumhur İttifakı'nın saygınlığını zedeleyecek her türlü açıklamadan kaçınılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara gönderdiği genelgede Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak, yerel seçimlerde ittifakın saygınlığını zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınılmasını istedi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, MHP ile AK Parti'nin Samsun il başkanlarının görevden alınması ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ihracının istenmesine neden olan açıklamaların ardından parti teşkilatına genelge gönderdi.

AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı'nın önemini anlatan Bahçeli, "Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir" dedi ve ittifakın özünde vatan sevgisinin, Türk milletine mensubiyet şuurunun bulunduğunu söyledi.

Bu seferki mahalli idareler seçimlerinin bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kaldı ki derin anlamları ihata ve ihtiva etmektedir. Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir. Özellikle ve önemle söylemek isterim ki, 31 Mart 2019'da milli bekamızın sağlam ve sarsılmaz demokratik esaslara bağlanmasını, Türkiye'nin önünü kesebilecek sinsi kurgu ve kuşatmaların berhava edilmesini amaçlıyoruz" dedi.

'İTTİFAKIN BAŞARISI TÜRKİYE'NİN GÜCÜ OLACAKTIR'

Bahçeli, şöyle devam etti:

© AA / Mehmet Ali Özcan Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz, tüm teşkilatımız uymalıdır

"Daha da önemlisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını arıyor ve arzuluyoruz. Çünkü zillet ittifakına kan ve can veren siyasi partilerin 31 Mart'ı yeni hükümet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile, bu kapsamda Türkiye'nin sistem ve rejim krizine düşmesi için bir vetire olarak değerlendirdiği çok açıktır. Böylesi bir durumun, yani zillet ittifakını şımartacak ve şuursuzca harekete geçirecek bir siyasi neticenin Türkiye'nin iflas ve izmihlali demek olduğunu şimdiden bilmek ve görmek lazımdır.

31 Mart 2019'da Cumhur İttifakı'nın başarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünün müstahkem müjdesi, gelecekteki milli huzur ve yükselişin muvaffakiyet ve muharrik gücü olacaktır. Ümidimiz budur, inancımız budur, irade ve isteğimiz buna yöneliktir. Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açmaya kim yelteniyorsa, bu ittifakın varlığı kim ya da kimlerin keyfini kaçırıyorsa onlar milli birlik ve kenetlenmenin muarızı; büyüyen, gelişen, kronik açmazlarından ve prangalarından kurtulan Türkiye'nin muhasımıdır. MHP bu anlayış ve kavrayışla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmaktadır."

MHP 4 MAYIS 2018'DE İMZA ALTINA ALINAN İTTİFAK PROTOLÜNE SADIK VE BAĞLIDIR'

© AA / Volkan Furuncu Bahçeli: Cumhur İttifakı tarihin akışını değiştirecek

Bahçeli, MHP'nin 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü'ne sadık ve bağlı olduğunu vurgulayarak, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 30 büyükşehir belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın aday ve iradesi mührünü vuracak, diğer 51 il ve ilçe belediyelerde ise ittifakın paydaşı olan partiler demokratik yarış halinde olacaklardır" dedi.

1 Ocak itibariyle seçim takviminin başladığını hatırlatan Bahçeli, seçim sürecinde bütün teşkilatlardan genelge hükümlerine aynen refakat ve riayet etmelerini istedi. Genelgede teşkilatlardan uyulması istenen konular şöyle dile getirildi:

'ADAY ÇIKARILMAYAN BÖLGEDE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ HAZIRLANACAK'

— Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi 30 büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın yapısına muvafık şekilde uzlaşmışlardır. 51 il belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde her parti kendi adayıyla seçime katılacaktır. Cumhur İttifakı doğrultusunda aday çıkarılmayan her seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye meclis üyesi aday listesi hazırlanacak ve seçime girecektir. Konuyla ilgili gerekli hazırlık ve çalışmalar seri ve süratli şekilde yapılacaktır.

- Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı lazım gelen takibatı yapacak, gerekli tedbirleri gecikmeksizin alacaktır.

— Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dâhilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir.

— 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya döneminde her türlü fitne-fesat akımına derhal karşı koyulacak, bilhassa sosyal medya vasıtasıyla tezvirat yaymaya, akıl bulandırmaya, karamsarlık aşılamaya çalışan hiç kimseye ne değer verilecek ne de itibar edilecektir. Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir. Bunun temininden de Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı sorumlu olacaktır.

— Hem partimizin hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır. 31 Mart 2019'da, partimizi temsilen demokratik yarışa katılacak 51 il ve ilçe belediye başkan adayımız başta olmak üzere, belediye meclis adaylarımız, il genel meclis adaylarımız Cumhur İttifakı'nın saygınlığını zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınacaklardır.