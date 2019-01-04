Kayıt
08:25 06 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

    Akar: Terör koridoru hayali kuranlar varsa hayallerinden vazgeçsin, müsade etmeyeceğiz

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 910

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör koridoru hayal edenler varsa hayallerinden vazgeçsin. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, yapılmasının imkan ve ihtimali yok" dedi.

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
    Askeri fabrika özelleştirme kapsamına alındı
    Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Arifiye'deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde denetleme ve incelemelerde bulundu.

    Fabrika Müdürü Albay Ferit Yüksel'den çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra yemekhanede işçilerle birlikte karavanadan yemek yedi. Yemeğin ardından işçilere hitap eden Bakan Akar, sözlerine yapılan önemli çalışmalar dolayısıyla işçileri tebrik ederek başladı.

    'SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİLEŞME ORANI YÜZDE 68'E ULAŞTI'

    İşçilerin aynı azim ve kararlılıkla çalışarak dün olduğu gibi bundan sonra da ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getiren Akar, savunma sanayide yerlileşme ve millileşme oranının yüzde 68'lere ulaştığına dikkat çekti. Bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayii merkezlerinden biri olacağını, bununla ilgili kararların alındığını, ilk somut göstergesinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek günlerde Karasu'da temeli atılacak fabrika olduğunu belirtti.

    Hürkuş-C
    © Fotoğraf : Twitter
    Hürkuş-C'nin ilk uçuş görüntüleri yayınladı

    'PERSONEL TASFİYESİ, PERSONEL ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

    Belirlenen hedeflere ulaşma konusunda alışılmış kalıpların dışına çıkılarak kamu tecrübesi ile özel sektörün bir araya getirilmesinin önemine işaret eden Bakan Akar, bunun stratejik bir tercih olduğunu, Türkiye'nin savunma sanayii alanında geride kalmaması için özel sektörün hızından faydalanması gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

    "19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kararı çıktı, karar çerçevesinde faaliyetler başladı. Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir. Ayrıca, diğer bir amacımız yurt içi ve yurt dışında teknolojik potansiyelden azami ve süratle istifade edilmesini sağlamaktır. Fabrika arazisi, arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü ekipmanın mülkiyeti devlette olacak. Buradaki yapılan şey işletme hakkının devridir. İşletmeyi devralacak firma bu süreç içinde fabrikanın yeteneklerini korumak mecburiyetindedir. Fabrikanın sahip olduğu yetenekleri koruyacak, ancak bu yetmez, yeni yetenekler de kazandırılacak. Bunların tamamı da Milli Savunma Bakanlığının kontrolünde ilgili firma tarafından yapılacaktır."

    Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine
    © AA / Kayhan Özer
    TMSF Erdoğan'a, Özelleştirme Albayrak'a bağlandı

    'SÜREÇTE SAKLI VE GİZLİ BİR ŞEY YOK, OLMAYACAK'

    Fabrikada üretilen ürünlerin özel sektörün dinamizmi ve bağlantılarından faydalanılarak dost ve müttefik ülkelere satılacağını vurgulayan Akar, Ar-Ge konusunda da asla geri gidilmeyeceğini, daha fazla yatırımla daha ileri gidileceğini söyledi. Bakan Akar, fabrikanın modernizasyonu için ilk etapta yaklaşık 40-50 milyon dolarlık yatırımın yapılacağını da vurguladı.

    "Süreçte saklı ve gizli bir şey yok, olmayacak" diyen Akar, tüm gelişmelerin şeffaf ve açık olacağını belirtti. İşçilerin alın terinin, son derece kıymetli olduğunu bildiren Bakan Akar, "Özlük haklarında herhangi bir şekilde geri gitme yok. Bunun savunucusu biziz, bunun avukatlığını biz yapacağız. Bununla ilgili yapmamız gereken neyse herkesle, her şekilde görüşmek suretiyle bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kayba göz yummamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

    Sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Akar, "Bu konuda Milli Savunma Bakanı ve Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa bunları yerine getirmek için her türlü hassasiyeti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu bizim en öncelikli işlerimizden biridir" dedi.

    Haluk Görgün
    © Fotoğraf : DHA
    ASELSAN Başkanı Görgün: Ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum

    'ASİL BİR ÇİZGİYİ TAKİP ETTİNİZ'

    Geçiş süresince herkesle konuşulacağını, değerlendirmesinin alınacağını ifade eden Akar, "Hiçbir kimsenin herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamaması için her türlü özen gösterilecek. Bu konuda arkadaşlarımıza her türlü emir verildi" diye konuştu.

    Akar, yaşanan süreçte yapılmak istenen provokasyonlara karşı itidal ve aklıselimle davranarak önemli bir duruş sergileyen tüm işçilere teşekkür ederek, "Siz ülkenin, milletin menfaatini, Silahlı Kuvvetlerin yararını düşünerek son derece asil bir çizgiyi takip ettiniz" diye konuştu.

    İşçilerin akıllarındaki her türlü soruyu iletebileceğini vurgulayan Akar, "Vatan ve millet duygusuyla işler yapıldı, kimse gelip de bize ve size millilikten filan bahsetmesin. Çünkü biz gerçekten milliyiz, gerçekten yerliyiz, elimizden gelen neyse bunu da vatanımız ve milletimiz için yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

    Hulusi Akar
    © AA / Ali Balıkçı
    Bakan Akar: Önümüzde Menbiç ve Fırat'ın doğusu var, yoğun çalışıyoruz
    Terörle mücadelede 'girilemez' denilen yerlere girilerek, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıkılarak önemli başarılar sağlandığını vurgulayan Bakan Akar, terörle mücadele faaliyetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

    'ÖLÜRÜZ'

    Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerini belirten Akar, "Bunu hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının imkan ve ihtimali yok. 'Ne yaparsınız' diye soracak olurlarsa cevabımız net 'Ölürüz'. Biz bu yola ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak için çıktık. Mücadelemiz ister ülkemizin doğu ve güneydoğusunda isterse Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah milletimiz tek vücut olarak mücadelesini sürdürecek ve bu terör belasından kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti.

    Etiketler:
    1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay, Muhsin Dere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Sakarya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eşiyle birlikte tezgah açan Mehmet Karaköse
    Geçim sıkıntısından eşiyle meyve tezgahı açan 70’lik dede: Ölüm bile çok pahalı
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet