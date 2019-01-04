Akar: Terör koridoru hayali kuranlar varsa hayallerinden vazgeçsin, müsade etmeyeceğiz

© AA / Askeri fabrika özelleştirme kapsamına alındı

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Arifiye'deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Fabrika Müdürü Albay Ferit Yüksel'den çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra yemekhanede işçilerle birlikte karavanadan yemek yedi. Yemeğin ardından işçilere hitap eden Bakan Akar, sözlerine yapılan önemli çalışmalar dolayısıyla işçileri tebrik ederek başladı.

Bakan Hulusi Akar, beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler, KKK Org. Ümit Dündar, Bakan Yrd. Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Arifiye’deki 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde inceleme ve denetlemelerde bulundu.https://t.co/hp8viw57HG pic.twitter.com/XSeUVfyhTY — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 4, 2019

​'SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİLEŞME ORANI YÜZDE 68'E ULAŞTI'

İşçilerin aynı azim ve kararlılıkla çalışarak dün olduğu gibi bundan sonra da ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getiren Akar, savunma sanayide yerlileşme ve millileşme oranının yüzde 68'lere ulaştığına dikkat çekti. Bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayii merkezlerinden biri olacağını, bununla ilgili kararların alındığını, ilk somut göstergesinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek günlerde Karasu'da temeli atılacak fabrika olduğunu belirtti.

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'PERSONEL TASFİYESİ, PERSONEL ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Belirlenen hedeflere ulaşma konusunda alışılmış kalıpların dışına çıkılarak kamu tecrübesi ile özel sektörün bir araya getirilmesinin önemine işaret eden Bakan Akar, bunun stratejik bir tercih olduğunu, Türkiye'nin savunma sanayii alanında geride kalmaması için özel sektörün hızından faydalanması gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

"19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kararı çıktı, karar çerçevesinde faaliyetler başladı. Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir. Ayrıca, diğer bir amacımız yurt içi ve yurt dışında teknolojik potansiyelden azami ve süratle istifade edilmesini sağlamaktır. Fabrika arazisi, arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü ekipmanın mülkiyeti devlette olacak. Buradaki yapılan şey işletme hakkının devridir. İşletmeyi devralacak firma bu süreç içinde fabrikanın yeteneklerini korumak mecburiyetindedir. Fabrikanın sahip olduğu yetenekleri koruyacak, ancak bu yetmez, yeni yetenekler de kazandırılacak. Bunların tamamı da Milli Savunma Bakanlığının kontrolünde ilgili firma tarafından yapılacaktır."

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'SÜREÇTE SAKLI VE GİZLİ BİR ŞEY YOK, OLMAYACAK'

Fabrikada üretilen ürünlerin özel sektörün dinamizmi ve bağlantılarından faydalanılarak dost ve müttefik ülkelere satılacağını vurgulayan Akar, Ar-Ge konusunda da asla geri gidilmeyeceğini, daha fazla yatırımla daha ileri gidileceğini söyledi. Bakan Akar, fabrikanın modernizasyonu için ilk etapta yaklaşık 40-50 milyon dolarlık yatırımın yapılacağını da vurguladı.

"Süreçte saklı ve gizli bir şey yok, olmayacak" diyen Akar, tüm gelişmelerin şeffaf ve açık olacağını belirtti. İşçilerin alın terinin, son derece kıymetli olduğunu bildiren Bakan Akar, "Özlük haklarında herhangi bir şekilde geri gitme yok. Bunun savunucusu biziz, bunun avukatlığını biz yapacağız. Bununla ilgili yapmamız gereken neyse herkesle, her şekilde görüşmek suretiyle bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kayba göz yummamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Akar, "Bu konuda Milli Savunma Bakanı ve Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa bunları yerine getirmek için her türlü hassasiyeti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu bizim en öncelikli işlerimizden biridir" dedi.

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'ASİL BİR ÇİZGİYİ TAKİP ETTİNİZ'

Geçiş süresince herkesle konuşulacağını, değerlendirmesinin alınacağını ifade eden Akar, "Hiçbir kimsenin herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamaması için her türlü özen gösterilecek. Bu konuda arkadaşlarımıza her türlü emir verildi" diye konuştu.

Akar, yaşanan süreçte yapılmak istenen provokasyonlara karşı itidal ve aklıselimle davranarak önemli bir duruş sergileyen tüm işçilere teşekkür ederek, "Siz ülkenin, milletin menfaatini, Silahlı Kuvvetlerin yararını düşünerek son derece asil bir çizgiyi takip ettiniz" diye konuştu.

İşçilerin akıllarındaki her türlü soruyu iletebileceğini vurgulayan Akar, "Vatan ve millet duygusuyla işler yapıldı, kimse gelip de bize ve size millilikten filan bahsetmesin. Çünkü biz gerçekten milliyiz, gerçekten yerliyiz, elimizden gelen neyse bunu da vatanımız ve milletimiz için yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Terörle mücadelede 'girilemez' denilen yerlere girilerek, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıkılarak önemli başarılar sağlandığını vurgulayan Bakan Akar, terörle mücadele faaliyetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

'ÖLÜRÜZ'

Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerini belirten Akar, "Bunu hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının imkan ve ihtimali yok. 'Ne yaparsınız' diye soracak olurlarsa cevabımız net 'Ölürüz'. Biz bu yola ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak için çıktık. Mücadelemiz ister ülkemizin doğu ve güneydoğusunda isterse Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah milletimiz tek vücut olarak mücadelesini sürdürecek ve bu terör belasından kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti.