Tütün ürünlerindeki vergi oranı yüzde 63'ten 67'ye çıktı

Aynı karar puro ve enfiye için de geçerli olacak.
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararda şöyle dendi:
"Madde 1: Bu karar bazı mallara uygulanacak olan özel tüketim vergisi oran ve tutarların yeniden belirlenmesi amacıyla 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 maddesine dayanılaak hazırlanmıştır…
Madde 2: 4760 sayılı Kanuna ekli 3 sayılı listesinin 5 cetvelinde bulunan bazı malların vergi oranları ise asgari maktu ve maktu vergi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir".
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