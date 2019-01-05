Rutkay Aziz: 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır

Sanatçı Rutkay Aziz, "12 Mart'ta ve 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır" görüşünü dile getirdi.

Rutkay Aziz, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.

Aziz, Cimin'in "Bugünü geçmişle kıyaslayınca nasıl bir değişim görüyorsunuz sanat dünyasında?" sorusuna şu yanıtı verdi:

— Çok var. 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır. 80'li yıllarda Ruhi Su ile sohbet ederken saf değiştirenler için şöyle demişti: "Rutkay evladım, bazı insanlar özüne dönmek için bazı tarih ve dönemleri beklerler." 80'li yıllarda dediği laf bağdaş kurmuş kafamda oturuyor şimdi.

Aziz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gidecek. Fazıl Bey'in daveti bir adım değil mi sizce?" sorusu üzerine de "Tabii canım bir adımdır. Atılsın yeter ki gitsin Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" dedi.