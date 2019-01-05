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08:28 06 Ocak 2019
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    Ankara - tren kazası

    Ankara'daki tren kazasına ilişkin ifade veren kontrolör: Bazı kameralar kazadan sonra konuldu

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasına ilişkin olarak 'tanık' sıfatıyla ifade veren kontrolör Mehmet Karaca, bazı kameraların kazadan sonra yerleştirildiğini söyledi.

    Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada Yüksek Hızlı Tren Trafik Yönetim Merkezi'nde kontrolör olarak görev yapan Mehmet Karaca, tanık olarak ifade verdi.

    Ankara'da yüksek hızlı tren üst geçide çarptı
    © REUTERS / TUMAY BERKIN
    Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının telsiz konuşmaları ortaya çıktı
    Sinyalizasyon sisteminin olmadığını ve sistemin sadece insana dayalı olduğunu belirten Karaca, peron çıkışını ve Hat 1'i düzenleyen S(M74) makas çevresini gösteren kameraların kazadan sonra konulduğunu ifade etti.

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre 9 Aralık 2018'de YHT Gar ile Sincan arasındaki tren trafiğinin değiştirilmek istenmesi üzerine kendisinin yöneticilerini "risklerin devam edeceği, yeni sıkıntıların çıkabileceği şeklinde" uyarıda bulunduğunu belirten Karaca, "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil" diyen Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ı 'yalanlayacak' ifadelerde bulundu.

    Karaca, "YHT Gar ile Eryaman İstasyonu arasında sinyalizasyon sistemi olmadığı için YHT Gar'dan hareket eden trenleri Sincan İstasyonu'na kadar sistem üzerinden izleme imkânımız yoktu" dedi.

    Kazadan sonra peron çıkışını ve Hat 1'i düzenleyen S(M74) makas çevresine burayı gösteren kameralar konulduğunu anlatan Karaca, "Görüntülerini izleyebilmemiz için görev yaptığımız merkeze monitör konuldu" dedi.

    Karaca, YHT gar ile sinyalizasyonun başladığı bölge arasında tren trafiğinin TMİ (tren trafiğinin merkezden telefonla idaresi) sistemi olarak görünse de sistemin tam olarak TMİ olmadığını kaydetti.

    TMİ sisteminde istasyonlarda görevliler, işaretler ve koruma tedbirleri olduğunu vurgulayan Karaca, "Şu anda uygulanan sistem çok sık değiştirilen yazılı emirlerle yapılan düzenlemeler üzerine tamamen insan dikkatine, becerisine dayalı bir sistemdir" diye konuştu.

    Etiketler:
    kamera, kaza, tren, TCDD, Mehmet Karaca, Ankara, Türkiye
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