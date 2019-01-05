İstanbul'da kritik gün için kar uyarısı

Kar bugün yurdun iç ve yüksek kesimlerini etkileyecek. Trakya'da ve İstanbul'un batı ilçelerinde de kar bekleniyor. Ancak kar yağışının yoğun olarak tahmin edildiği gün dikkat çekiyor.

Türkiye'yi saran soğuk hava dalgası birçok ilde beyaz örtü oluşmasına neden oldu. Son dakika uyarılarıyla tetikte bekleyen İstanbul'da kar henüz etkisini göstermedi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar İstanbul'u hafta mesaisinin ilk günü olan pazartesi etkileyecek. Megakent İstanbul'da kar salı gününün akşam saatlerine kadar sürecek.

© AA / Doğukan Keskinkılıç 4 ilde kar tatili ilan edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç Ege'nin kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

TRAKYA'YA YOĞUN KAR UYARISI

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu haritasına göre kar yağışı yurdu gelecek hafta ortasına kadar terk etmeyecek.