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08:22 06 Ocak 2019
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    YÖK- Üniversite

    Üniversitelerde şiddete karşı YÖK harekete geçti

    © AA /
    Türkiye
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    Üniversitelerde şiddeti önlemek için YÖK tarafından eylem planı hazırlanacak, İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kurulacak.

    YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve çoğu ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına karşı eylem planı hazırlayacak.

    Ceren Damar
    © Fotoğraf : Youtube
    Akademisyen cinayeti sonrası 'Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır' diyen öğrenci hakkında soruşturma
    Son olarak Çankaya Üniversitesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında hunharca öldürülmesi olayı sonrasında, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı harekete geçerek, bu üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    YÖK BAŞKANI SARAÇ, BAKAN SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme yaparak Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da YÖK Başkanı Saraç'a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

    ORTAK KOMİSYON KURULACAK

    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    © AA /
    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    Görüşme sonucunda İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması kararı alındı.

    Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek.

    Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanına sunulacak ve sonrasında ivedilikle uygulamaya konulacak.

    Etiketler:
    şiddet, üniversite, İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Süleyman Soylu, Yekta Saraç, Türkiye
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