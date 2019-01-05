Üniversitelerde şiddete karşı YÖK harekete geçti

YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve çoğu ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına karşı eylem planı hazırlayacak.
YÖK BAŞKANI SARAÇ, BAKAN SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme yaparak Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da YÖK Başkanı Saraç'a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.
ORTAK KOMİSYON KURULACAK
Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek.
Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanına sunulacak ve sonrasında ivedilikle uygulamaya konulacak.
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