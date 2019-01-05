Yıldırım, İmamoğlu ile telefonda görüştü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede Yıldırım'ın İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

İmamoğlu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, eski İBB Başkanları ile görüşmek istediğini dile getirmişti.