İYİ Parti 99 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti, 7'si il olmak üzere 99 merkezde belediye başkan adaylarını açıkladı.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapacak olan İYİ Parti, 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Partinin bilgilendirme mesajında, söz konusu listede Bayburt adayı Yunus Özyıldırım'ın isminin yanlış yazıldığı ifade edildi.

Bunun dışında, listeye göre İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyıldırım, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.