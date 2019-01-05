Eczane poşetleri ücretsiz olacak

Eczanelerde 15x25 boyutlarında ve kalınlığı 0,15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olmasıyla ilgili düzenleme yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczane poşetlerinin ücretsiz olmasıyla ilgili bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, "Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" diye konuştu.