Eczane poşetleri ücretsiz olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczane poşetlerinin ücretsiz olmasıyla ilgili bir düzenleme yapacaklarını söyledi.
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Bakan Kurum, "Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" diye konuştu.
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