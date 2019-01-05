Deniz Çakır'ın taciz ettiği iddia edilen kadınlar suç duyurusunda bulundu

Deniz Çakır'ın bir AVM'de oturduğu kafede bulunan başörtülü kadınları taciz ettiği iddialarına menajerinden açıklama gelmişti. Olayla ilgili A Haber'e bağlanıp hukuki süreç başlattıklarını söyleyen kadınların avukatı Enes Bayraktar, Çakır hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.