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08:21 06 Ocak 2019
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    Ceren Damar

    Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyenin arkadaşları: Söz veriyoruz

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Sınavda kopya çeken öğrenciyi uyardığı için, hukuk fakültesi öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in çalışma arkadaşları, bir açıklama yayımladı

    Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, çarşamba günü sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrenci Hasan İsmail Hikmet tarafından üniversitedeki odasında öldürüldü.

    Cinayetin ardından Ceren Damar'ın çalışma arkadaşları, yazılı bir açıklama yaptı.

    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    © AA /
    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    Açıklamada şöyle denildi:

    — Zaman durdu! Koridorlar çıkmaz sokak! Zihnimizde cam kırıkları! Çaresizlik! Telafisizlik! Çalışma arkadaşımız katledildi! 2 Ocak 2019'da Ceren'imizi bizden çaldılar! Ceren'e dair kuracağımız bütün cümleler baştan devrik, peşinen eksik. Aldığı nefesin her bir zerresini başka yaşamlarla p şan ve hakkını veren Ceren'inimizin "ardı" yok, ifade etmek güç. Ama biz, hiçbir şeyi telafi etmeyecek bu nafile çabaya gayretleneceğiz: Ceren; hayatın her alanını emekle, çabayla, özveriyle inşa edebileceğini, geliştirebileceğini, güzelleştirebileceğini biliyordu. Hiçbir zaman emek vermekten, emeğini bizlerle, öğrencileriyle paylaşmaktan çekinmedi. Mücadeleden sakınmadı. Mezun olduğu okuldan kendini, iyiliğini esirgemedi. Hayatlarımıza dokunuşunu hissettirmeyecek kadar alçak gönüllü olan Ceren'in tesiri derin, yokluğu ise ikamesiz.

    Ceren Damar
    © Fotoğraf : Youtube
    Akademisyen cinayeti sonrası 'Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır' diyen öğrenci hakkında soruşturma
    - Temmuz sıcağında caretta carettalar için Adana'ya gidecek kadar hayvansever, okulda hiçbir çiçeği sahipsiz bırakmayacak kadar duyarlı, içten gülümsemesiyle hepimize kalbinde yer açacak kadar coşkulu Ceren'imiz… Haksızlıklarla dolu bir dünyada "adalet" diyecekti Ceren, bunu anlatacaktı öğrencilerine. Bu değerin gücüne onların da inanmasını sağlayacaktı. İşte bu sebeple mahrum kalınan sadece varlığı değil; bilime katacakları, geleceğe taşıyacakları… Bir bilim insanının üretkenliğine, öğrenme hevesine, dünyayı değiştirme cesaretine sahipti Ceren. Güçlü bir kadın alarak, bu değerlerden oluşan bir hayattı kurmak istediği, uğruna bıkıp usanmadan sorumluluk duygusuyla çalıştığı. Artık; keşfedeceği coğrafyalar, erişeceği kütüphaneler, yazacağı cümleler ondan yoksun kalacak.

    — Ceren'in kıymetine mazhar olduğumuz için şanslı, "kötülük" gelip çattığında onu "kötülüğün" elinde çekip alamadığımız için mahcubuz… Ama söz veriyoruz; haksız, her uygulamaya sessiz kalındığında "kötülüğe" karşı iki çift laf edilmediğinde Ceren'i hatırlayacak ve hatırlatacağız. Hatırlatacağız ki, Ceren'in örmeye çalıştığı anlam ve değer dünyası yitirilmesin. Bazen "bütünden" bir "parça" kopar, o "bütün" dağılır. Ceren'in kaybı "bütün"ümüzde tarifsiz bir boşluk yaratsa da dağılmayacak, birbirimize yaslanacak ve dayanışacağız.

    Etiketler:
    Söz, açıklama, arkadaş, Çankaya Üniversitesi, Ceren Damar Şenel, Türkiye
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