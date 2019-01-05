Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyenin arkadaşları: Söz veriyoruz

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, çarşamba günü sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrenci Hasan İsmail Hikmet tarafından üniversitedeki odasında öldürüldü.
Cinayetin ardından Ceren Damar'ın çalışma arkadaşları, yazılı bir açıklama yaptı.
— Zaman durdu! Koridorlar çıkmaz sokak! Zihnimizde cam kırıkları! Çaresizlik! Telafisizlik! Çalışma arkadaşımız katledildi! 2 Ocak 2019'da Ceren'imizi bizden çaldılar! Ceren'e dair kuracağımız bütün cümleler baştan devrik, peşinen eksik. Aldığı nefesin her bir zerresini başka yaşamlarla p şan ve hakkını veren Ceren'inimizin "ardı" yok, ifade etmek güç. Ama biz, hiçbir şeyi telafi etmeyecek bu nafile çabaya gayretleneceğiz: Ceren; hayatın her alanını emekle, çabayla, özveriyle inşa edebileceğini, geliştirebileceğini, güzelleştirebileceğini biliyordu. Hiçbir zaman emek vermekten, emeğini bizlerle, öğrencileriyle paylaşmaktan çekinmedi. Mücadeleden sakınmadı. Mezun olduğu okuldan kendini, iyiliğini esirgemedi. Hayatlarımıza dokunuşunu hissettirmeyecek kadar alçak gönüllü olan Ceren'in tesiri derin, yokluğu ise ikamesiz.
— Ceren'in kıymetine mazhar olduğumuz için şanslı, "kötülük" gelip çattığında onu "kötülüğün" elinde çekip alamadığımız için mahcubuz… Ama söz veriyoruz; haksız, her uygulamaya sessiz kalındığında "kötülüğe" karşı iki çift laf edilmediğinde Ceren'i hatırlayacak ve hatırlatacağız. Hatırlatacağız ki, Ceren'in örmeye çalıştığı anlam ve değer dünyası yitirilmesin. Bazen "bütünden" bir "parça" kopar, o "bütün" dağılır. Ceren'in kaybı "bütün"ümüzde tarifsiz bir boşluk yaratsa da dağılmayacak, birbirimize yaslanacak ve dayanışacağız.
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