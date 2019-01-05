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08:21 06 Ocak 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan, AK Parti'nin İzmir adaylarını tanıttı: 5 belediye MHP'ye bırakıldı

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir'in ilçelerinde göstereceği adayları tanıttı. Burada yaptığı konuşmada "Gelin, İzmir'i yeniden demokrasinin merkezi yapalım" ifadesini kullanan Erdoğan, 5 belediyede MHP'li adayları destekleyeceklerini bildirdi.

    Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'in 30 ilçesinde gösterecekleri adayları tanıttı. Aday tanıtımından önce yaklaşık bir saat süren bir konuşma yapan Erdoğan, CHP'lilere yönelik çağrısında "Gelin İzmir'i yeniden demokrasinin merkezi yapalım" ifadesine yer verdi.

    Erdoğan, burada Muharrem Ertaş'a ait bir şiirden dize de okudu:

    — Aslan yatağına da tilki giremez. Girse de gonca gülün deremez. Alçak Yunan muradına eremez. Geçme derler geçeceğim İzmir'e. Yunanları dökeceğim denize.

    Cumhur İttifakı'na verdikleri öneme de vurgu yapan Erdoğan, 5 belediyede MHP'li adayları destekleyeceklerini duyurdu.

    Erdoğan'ın tanıttığı isimler ve aday gösterildikleri ilçeler şöyle:

    Destici - Erdoğan
    © AA / Arşiv
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    Balçova - Evrim Özen

    Bayındır — Uğur Demirezen

    Bayraklı — Ali Aslan

    Bergama — Hakan Koştu

    Beydağ - Ogün Asil Aydoğdu

    Bornova — Reşat Gençtürk

    Buca — Mustafa Arslan

    Çiğli — Okan Korkmaz

    Gaziemir — Nazmi Yılmaz

    Güzelbahçe — Burcu Dereci

    Karabağlar — Bilal Doğan

    Karaburun — Ferhan Eroğlu

    Karşıyaka — Ayda Maç

    Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım, korktuğu için istifa etmiyor
    Kemalpaşa — Arif Uğurlu

    Kınık - Sadık Doğruer

    Kiraz — Saliha Özçınar

    Konak - Melek Eroğlu

    Menderes — Bülent Soylu

    Menemen — Durmaz Bayraktar

    Ödemiş - Münir Bezmez

    Seferihisar — Hamit Nişancı

    Selçuk — Osman Başterzi

    Tire — Selman İçelli

    Torbalı — Adnan Yaşar Görmez

    Urla — Adıgüzel Demirel

    AK PARTİ TARAFINDAN DESTEKLENECEK MHP'Lİ ADAYLAR

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : Youtube
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    Aliağa - Serkan Acar

    Çeşme - Sema Aydın 

    Dikili - Buğra Akın 

    Foça - Serdar Mersin

    Narlıdere — Süleyman Kocabıyık

    TANITIM TÖRENİNDE NELER YAŞANDI, KİM, NE DEDİ?

    AK Parti'nin İzmir'de düzenlediği aday tanıtım toplantısı, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

    Erdoğan'dan önce kürsüye, AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci çıktı.

    "Allah'ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir'imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır. İzmir'imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. Bugün itibariyle İzmir'imizde mazeretler dönemi bitecektir. Ve İzmir'imizde sloganımız ‘mazeret yok, yola devam' diyoruz. 31 Mart akşamına kadar İzmir'de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız" ifadesini kullanan Zeybekci, şöyle devam etti:

    — İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. 1,5 aydır şehrin kanaat önderleriyle, üniversite hocalarıyla, gençlerimizle bir araya gelip eksikleri tespit ettik. Yüzlerce ekip arkadaşımızla yoğun bir çalışma içine girdik. Ocak ortasını takip eden günlerde projelerimizi açıklayacağız… 5 yıl içinde İzmir'imiz muasır medeniyet yolculuğunda yerini alacaktır, hakkettiğini alacaktır… İzmir'i Anadolu'ya küstürdüler… CHP, İzmir'in üzerine karabasan gibi çökmüştür.

    'MAZERET YOK, YOLA DEVAM'

    HDP seçmeni, bayrağı
    © REUTERS / Umit Bektas
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    — Kimse beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir'in vaktini çalmasına müsaade etmeyeceğiz Kendimizi İzmir'e vermeye, İzmir'in kalbine girmeye geldik… İzmir her türlü övgüyü hakkediyor… Bu seçimin 31 Mart'ını biz gönüller almaya geldik diye yola çıktı. Birlik beraberlik, cumhur ittifakına yakışır şekilde birlikte yürüyeceğiz… 1 Nisan sabahı Anadolu'ya güneşin İzmir'den doğduğunu seyretmeye var mıyız? Mazeret yok, yola devam diyoruz.

    'İZMİR'E YAKIŞAN 34 İSTANBUL, 35 İZMİR'DİR'

    Zeybekci'nin ardından sözü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım aldı. 

    "İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 ilçe başkanımızla beraberle tamamlamaya var mısınız? Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar" ifadesini kullanan Yıldırım'ın açıklamalarından şunlar öne çıktı:

    — İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan'sa İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilecek adaylarımızın her biri seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Belediyecilik konusunda İstanbul'da çığır açan lider olarak zatıalinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır. Aday arkadaşlarımızın tamamı sahada yapacakları başarılı çalışmalarla İzmirli hemşehrilerimizin hem gözüne hem de gönlüne gireceklerdir. İzmir'e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir'dir.

    'BİZ İZMİR'İ GÖNÜL COĞAFYAMIZIN KALBİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

    Son olarak kürsüye Erdoğan çıktı. Burada kamuoyuna tanıtacağı adayları şimdiden tebrik ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    — Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir'e ve Türkiye'ye tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız İzmir'i sadece Türkiye'nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz İzmir'de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir Anadolu'nun işgale başlandığı yerde, Anadolu'nun istiklale kavuştuğu yer İzmir'dir İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan başlar, Doğu Türkistan'dan, Karadeniz'in kuzeyinden başlar 9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır. Bu salonda 'İzmir'i gavura yar etmeyiz' diye silaha davranan fedailerin hesapsız memleket sevgisi var. Ne demiş Muharrem Ertaş? "Aslan yatağına da tilki giremez. Girse de gonca gülün deremez. Alçak Yunan muradına eremez. Geçme derler geçeceğim İzmir'e. Yunanları dökeceğim denize.

    — Türkiye'nin 81 ilinden gelip İzmir'i yurt edinen kardeşlerimiz birlik beraberlik içinde hayatlarını sürdürüyor. İzmir bir anne şehirdir Gazi paşanın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor. Biz taşıyoruz müjdenin kurşun yükünü, taşımaya devam edeceğiz. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çaka beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin İstiklal azmi var. Bu salonda 9 Eylül'de Anadolu'nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var. Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde gece düşümüzde olmuştur… İzmir, dışardaki ve içerdeki alçakları muratlarına erdirmemek için gece gündüz çalışmaya hazır mıyız… İzmir'de sadece vatanımızın bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık.

    — Bizler hep İzmir İktisat kongremizi konuşuruz. Onunla başlayan kalkınma hamlemiz daha sonra uzun süre sekteye uğradı. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizi hızlı şekilde kalkınma sürecine sokmuş olduk. Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'di ama kıl payı onun biraz gerisinde kaldık… Türkiye'yi 3.5 kat büyütürken İzmir'i ihmal etmedik. 67 katrilyon yatırım yaptık İzmir'e 16 yılda… En fazla vekili biz çıkarmadık demedik, İzmir'i ihmal etmedik. Bu yatırımların yapılması gerekliydi, yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

    Özgür Özel
    © AA / Halil Sağırkaya
    CHP'li Özel: Ey Erdoğan, sözünün eriysen bu zammı düzelt
    - İzmir'in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor, vahşi depolamayla mı? İzmir bu asırda vahşi depolama yapıyor. İzmir'e bu yakışıyor mu? CHP demek çöp demektir, CHP demek hava kirliliği demektir, CHP demek yolsuzluk, rüşvet, yokluk demektir. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolamalar yerini modern depolamaya terk edecektir. Bununla ne olacak? Enerji üretimi, kompost gübre olacak. Bu vahşi depolamanın olduğu yerler kalkacak, buralarda millet bahçeleri olacak. Çevreci biziz biz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. Biz bunun icraatını yaptık.

    — İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 827 kilometreye biz çıkardık biz. AK Parti ve Binali Bey'in burada çok büyük emeği var. İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3.5 saate indirecek otoyolun tamamı bugün bitiyor. AK Parti yapıyor. Maliyeti ne biliyor musunuz? Maliyeti 2 katrilyon lira olan Menemen Aliağa Çandarlı otoryolunun yapımı devam ediyor. Onu inşallah bu yıl tamamlıyoruz. İzmir-Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli tüneli ne canlar aldı, ne sıkıntılar yaşattı. Şimdi o tüneli hallettik mi, hallettik. Nereden nereye? Bunların dışında şu an toplamda maliyeti 2 katrilyon 140 trilyon lira olan 21 yol projemiz bulunuyor. İzmir-Ankara arasını 3.5 saate düşürecek tren hattının inşası sürüyor.

    — Göreve geldiğimizde İzmir'in çürük çarık bir havaalanı vardı. Havalimanını biz yaptık. Ardından ikinci havalimanının yapımını başladık. İzmir'in içme suyu problemini biz çözdük. Barajı yaptık, suyu getirdik. Büyükşehirlerde su sorununu büyükşehir belediyelerinin kendisinin çözmesi gerekir. İstanbul'un sorununu geldik biz çözdük. Sektörler oluşmuştu. İstanbul'a dağları delerek su getirdik. Biz Ferhat'tık Ferhat. İzmirli çiftçilerimize toplamda 3.5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ya çiftçi az, susuz. Bak verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar ödenecek tarımsal desteklerin müjdesini İzmir'den veriyorum. Toplam 2 milyar 35 milyon TL destek vereceğiz.

    Binali Yıldırım
    © AA / Berk Özkan
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    - Güneydoğu'da bölücü terör örgütünün desteğindeki malum belediyeler oraları rezil etti. Susuz bir Güneydoğu, biz orayı bile kayyum tayinleri ile onlardan aldık. Tavsiye ederim, gidin Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Van'ı, Mardin'i görün. Hepsini değiştirdik. Tanımazsınız. İnanın İzmir'den farkı yok. Çok daha güzel. Dört gidiş, dört geliş yollar. İnşalalh İzmir'in de tüm geri kalmış yönlerini Nihat kardeşimle açacağız. İzmir çok daha farklı bir konuma gelecek. İzmir'i marka şehir yapacak projeleri, önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle hayata geçireceğiz.

    — Yaşam tarzı diyerek, irtica diyerek, laiklik diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta inanıyorum ki, siz bu yanlışlığı tersine çevireceksiniz. Ortada AK Parti'nin 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede, kim, giyiminden, kuşamından, düşüncesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı. Şu anda karşınızda Cumhur İttifakı'yla oluşan bir yapı var. AK Parti terör örgütlerine, terörist sevicilere karşı acımasızdır. AK Parti içeride de, dışarıda da terörü kazımıştır.

    Etiketler:
    yerel seçim, aday, tanıtım, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Türkiye
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