Genco Erkal: Kara listeler var, insanları açlığa mahkum ediyorlar

Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Tuluhan Tekelioğlu'na konuşan Genco Erkal, devlet tiyatrosundan, şehir tiyatrosundan muhalif kimliğiyle tanınan insanların atıldığını, hatta televizyonlarda çalışmalarına engel olunduğunu söyledi.

"Kara listeler var. O listeye girdiğiniz vakit, ‘bunlara iş vermeyeceksiniz' diyorlar. Zaten bütün medya tek elden yönetildiği için, onlar da iş bulamıyor. İnsanları açlığa mahkum ediyorlar" diyen Erkal, sözlerinin devamında "Gezi olaylarından sonra biz de kara listeye konduk ve ödeneklerimiz kesildi. Sponsorlarımız da korktular. Bir baktık sponsorlarımız da çekildi. Sadece seyircimizin desteğiyle ayakta duruyoruz" ifadesini kullandı.

"O insanların ‘Bunlar, bunlar!' diye konuşmasına dayanamıyorum. Türk toplumunda bu zamana kadar böyle bir kırılma olmadı, böyle bir yarılma olmadı. Bunu fay hattına benzetiyorum. Sanki deprem olmuş, ortadan ikiye yarılmış. ‘Bunlar, bunlar!', ‘Bunlar vatan haini, bunlar terörist'… İnanılmayacak şeyler. Bugüne kadar çok saygı duyduğumuz inançlarına, yıllardır yazılarını gazetede okuduğumuz insanlar bir sabah birden bire FETÖ'cü diye çıkıyor" diyen Erkal, şöyle devam etti:

© Fotoğraf : Twitter Erdal Özyağcılar: En rahatsız olduğum konu zamlar

- Paris'teki Sarı Yelekliler olaylarından sonra tehditler başladı bir de… Çıkarsanız görürsünüz diye muhalefet liderine söylüyor bir cumhurbaşkanı. Böyle bir şey olabilir mi! Ya da televizyonda haber spikerini ağza alınmayacak şekilde aşağılama. İnsan isyan ediyor. Diyorum susamam, yani bir şey yapmalıyım. Ben bunları hazmedemem. Çıkmış oraya tepeye, nasıl çıktığı da belli değil zaten! Yani ben oraya çıktığı yolları da pek meşru görmüyorum. En azından şu ülkede yüzde 50'si seni istemiyor. Senin düşüncene karşı, senin bu ülkeye getirmek istediğine karşı. Senin buraya getirdiğin bu tek adam rejimine karşı. Padişahlık kuruldu, sarayda hallediliyor her şey.

— Karşımızda çok kuvvetli bir lider var. Yıllardır da istediği her işi, her türlü yolu deneyerek yaptı bu adam. Çok başarılı bir lider. Onun karşısında yeteri kadar güçlü bir muhalefet lideri yok maalesef. Muhalefet ağır siklet değil, üflesen 'püf' gidecek, çok cılız bir ses geliyor. Bir Meclis var, fakat yok. Meclis bir figüranların bulunduğu bir dekor. Orada kendi kendilerine oturuyor konuşuyorlar. Hiçbir etkisi yok. Çünkü her şey sarayda ve bir kişi… Bakanlar diye de bir takım memurları toplamış etrafına, ne söylerse o yapılıyor. Böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum ben.