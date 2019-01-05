Daha önce sokak köpekleriyle ilgili şikayetlerde bulunduklarını iddia eden mahalle sakinleri de Hacılar Belediyesine tepki gösterdi. Özer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Köpeklerin saldırısında ölen öğrencinin cenazesinde 'hayvan hakları vaazı' gerginliği https://t.co/rqxXAoZTxg pic.twitter.com/liEsyh1uFZ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 5, 2019
Törene, Özer'in babası Alpay Özer, anneannesi Semiha Kış, aynı saldırıda yaralanan liseli Ali Tuğrul'un babası Tansel Tuğrul, Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan aynı saldırıda yaralanan lise öğrencisi Ali Tuğrul'un Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
'EN İNCE AYRINTISINA KADAR SORUŞTURULACAK'
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da otopsinin yapıldığını, soruşturmanın başlatıldığını, olayda kastı, ihmali olanlar hakkında adli işlem yürütüleceğini söyledi.
Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, dün, Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, öğrencilerden Özer olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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