Kayıt
08:21 06 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer, Hacılar ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

    Köpeklerin saldırısında ölen öğrencinin cenazesinde 'hayvan hakları vaazı' gerginliği

    © AA / Sercan Küçükşahin
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 18

    Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi. Törende, Hacılar İlçe Müftüsü Mehmet Özbek'in öğle namazı öncesi camide hayvan haklarıyla ilgili vaaz vermesine, Özer'in ailesi ve yakınları tepki gösterdi.

    Shiba Inu ırkından bir köpek
    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
    İngiltere'de polisi ısıran köpek 'tutuklandı': Sahibi serbest kalması için avukat tuttu
    Lise öğrencisi Mehmet Özer için Hacılar ilçesindeki Cami Kebir'de cenaze töreni düzenlendi. Törende, Hacılar İlçe Müftüsü Mehmet Özbek'in öğle namazı öncesi camide hayvan haklarıyla ilgili vaaz vermesine, Özer'in ailesi ve yakınları tepki gösterdi. Aile bireyleri, camideki vatandaşlarca sakinleştirildi.

    Daha önce sokak köpekleriyle ilgili şikayetlerde bulunduklarını iddia eden mahalle sakinleri de Hacılar Belediyesine tepki gösterdi. Özer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

    ​Törene, Özer'in babası Alpay Özer, anneannesi Semiha Kış, aynı saldırıda yaralanan liseli Ali Tuğrul'un babası Tansel Tuğrul, Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile vatandaşlar katıldı.

    Öte yandan aynı saldırıda yaralanan lise öğrencisi Ali Tuğrul'un Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

    'EN İNCE AYRINTISINA KADAR SORUŞTURULACAK'

    Köpek Sinatra
    © Fotoğraf : Twitter
    Sahibinin ölümünün ardından kaybolan köpek, 18 ay sonra evinden 1800 kilometre uzakta bulundu
    Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği sosyal tesislerinde düzenlenen asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin ailesine sabır diledi. Aynı olayda yaralanan öğrenci Ali Tuğrul'u hastanede ziyaret ettiğini anlatan Günaydın, şöyle konuştu: "Tabii bu olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatıldı. Bu olay bütün yönleriyle ilgili kurumlar tarafından araştırılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. En ince ayrıntısına kadar gerekli soruşturma yapılacak. Bu konuda suçu, ihmali olan kim varsa hakkında idari ve adli işlem yapılacaktır. Ailemize başsağlığı diliyorum."

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da otopsinin yapıldığını, soruşturmanın başlatıldığını, olayda kastı, ihmali olanlar hakkında adli işlem yürütüleceğini söyledi.

    Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, dün, Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, öğrencilerden Özer olay yerinde hayatını kaybetmişti.

    İlgili konular:

    Terk edildiğinden haberi olmayan köpek, 6 aydır sahibini bekliyor
    Köpek ölülerini kefenleyip belediye binası önüne getirdi
    ABD'de bir köpek, kül olmuş evin önünde 1 ay sahiplerini bekledi
    Etiketler:
    vaaz, Hayvan hakları, Cenaze, Hacılar Belediyesi, Mehmet Özer, Kayseri, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eşiyle birlikte tezgah açan Mehmet Karaköse
    Geçim sıkıntısından eşiyle meyve tezgahı açan 70’lik dede: Ölüm bile çok pahalı
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet