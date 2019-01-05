Bakan Kasapoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde akademisyenler ve öğrencilerce yapılan ve büyük boyutlu kardan asker heykellerinin yer aldığı Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katıldı.
Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Aslan ile heykellerin üzerindeki Türk bayrağını topladıktan sonra bu alana karanfil bırakarak sergiyi açtı.
Türkiye’nin en büyük kardan heykelleri açıldı https://t.co/4kY3cAaNuI pic.twitter.com/AnEPqHSvVo— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 5, 2019
Kasapoğlu, gençliğin önemine işaret ederek "Amacımız elbette bu vatana sahip çıkmak, bu vatanı kimseye yar etmemek. Gençlerimiz de bu bilinç ve şuurla yetişiyor. Onları burada, bu inanç ve kararlılıkla görmek bize ayrı heyecan veriyor ve çalışmalarımızda bize ışık tutup güç veriyor. Gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve lisans öğrencisinin 100 kamyon kar kullanarak 15 günde yaptığı kardan asker heykelleri de katılımcıların büyük beğenisini topladı.
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