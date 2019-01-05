Vedat Milor: Buluştuğum kadın Latte ya da Americano ısmarlarsa o ilişki başlamadan biter

© Fotoğraf : Twitter Vedat Milor: Hesap ödeme işini ciddiye alıyordum

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, karşısındaki kadının Latte ya da Americano ısmarlaması halinde o ilişkinin başlamadan biteceğini söyledi.

Hürriyet gazetesindeki köşesinin ilgili bölümünde Milor, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünüyorum da ben bekâr ve ilişki peşinde olsam, bir kadının damak zevkini anlamak için Petra'da buluşurum. Önce kahve kısmı. Bir kere, Petra'nın kahvesi çok iyi. Kız takdir edecek mi? Daha da önemlisi ne ısmarlayacak? Latte? Benim için ilişki başlamadan biter! Americano için de aynı şeyi söyleyeceğim.

''TERCİHİM ÇİFT KAŞAR VE SUCUK' MU DİYECEK? BAŞLAMAYAN İLİŞKİ ORADA BİTER'

İlk test başarılı ise sıra bir şeyler atıştırmaya gelir. İlk bakacağım şey, Petra'da kullanılan çok iyi ekşi maya ekmeği takdir edip etmediği. Örneğin bir ‘croque monsieur' ısmarladım ve bölüşelim dedim. Önce bu Fransızlara özgü sıcak tostun yanında gelen salatanın kalitesini fark edip etmediğine bakarım kızın. Şimdi, Fransa'da bunun ‘pain de mie' ile, burada nefis ekşi mayalı ekmekle yapıldığını bilmeyebilir kız. Ama acaba jambon, emmental peyniri, beşamel sos ve Dijon hardallı tostu denedikten sonra ne diyecek? ‘Tercihim çift kaşar ve sucuk' mu diyecek? Başlamayan ilişki orada biter!