İçişleri Bakanlığı: 294 bin 480 Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü

© AA / Semih Yüksel Soylu: 291 bin Suriyeli geri döndü

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Buna göre, geçen yıl 853 bin 274 yabancıya oturma izni verildi, 268 bin 3 sığınmacı yakalandı, 55 bin 894 sığınmacı ise sınır dışı edildi.

6 bin 278 sığınmacı kaçakçısı gözaltına alınırken, 90 sığınmacı ise denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Ülkesine dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 2018'de 294 bin 480 oldu.

112 ACİL ÇAĞRI HATTI, 1 YILDA 35 MİLYON 649 BİN 933 KEZ ARANDI

© Sputnik / Mohammad Maarouf Son 24 saatte yaklaşık 900 Suriyeli sığınmacı evine döndü

Bakanlık, 112 Acil Çağrı Hattı'nın geçen yıl 35 milyon 649 bin 933 kez arandığını, bunların sadece yüzde 36,58'inin amacına uygun olduğunu belirtti. "Adres sormak" veya "telefonu denemek" gibi gereksiz ve asılsız nedenlerle acil çağrı hattını meşgul edenlere 250 lira idari para cezası uygulandığı da hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2018'de 155 Polis İmdat Hattı'na 26 milyon 407 bin 845 çağrı geldiği bildirildi.

Bu çağrıların yüzde 15'ini gereksiz aramalar oluştururken, yüzde 30'unda bilgi talep edildi.

156 Jandarma Çağrı Merkezi'ne ise 717 bin 627 çağrı ulaştı. Bu aramaların yüzde 17'sini asılsız çağrılar oluşturdu.