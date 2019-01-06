Uğur Gürses: Kamunun tüm potansiyel nakit kaynakları seçim için seferber edilmiş

Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası, olağanüstü genel kurul kararı aldı

Ticaret Bakanlığı'nın, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 5 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliğe göre, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilecek. Bu durumda ödenecek söz konusu avans, hesap dönemi sonu karından ilgili madde kapsamında indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ını geçemeyecek.

Düzenleme, bazı ekonomistler tarafından 'yerel seçimler öncesi kamuya kaynak aktarımı' olarak yorumlandı. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türk Hava Yolları (THY), Ziraat Bankası gibi kamu şirketlerinin kârlarını 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde Hazine'ye aktarılabilmesini sağlayan düzenlemeyle ilgili "Kamunun tüm potansiyel nakit kaynakları seçim için seferber edilmiş" yorumu yaptı.

Kamunun tüm potansiyel nakit kaynakları seçim için seferber edilmiş. Gelecekte beklenen nakit girişleri bile.

Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait şirketler genel kurulu beklemeden kar payı avansı verebileceklermiş. pic.twitter.com/NFVgG4H9iz — uğur gürses (@ugurses) 5 Ocak 2019

Merkez Bankası, perşembe günü yaptığı açıklamayla her yıl nisan ayında yapılan genel kurulun erkene alındığını ve 18 Ocak 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'a gidileceğini duyurmuştu.

Uğur Gürses, 2018 yılı kârının 35 milyar TL olduğu tahmininde bulunulan Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurur kararıyla ilgili yazısında, "Bunun kabaca 5 milyar TL'si KV olarak, 20 milyar TL'si ise temettü olarak Hazine'ye toplam 25 milyar TL aktarılacak" demişti.