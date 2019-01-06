MHP’li belediye başkan adayı, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı

AK Parti ile Cumhur İttifakı yaparak 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan MHP'nin, Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Cevdet Aldağ, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı söylendi. Belediye Başkan Adayı Cevdet Aldağ hakkında 26 Kasım 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldığı bildirildi.

Yerel Pusula gazetesinden Cüneyt Özfidan'ın haberine göre, bir süre önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla savcılıkta ifadesi alınan Cevdet Aldağ, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bugün yeniden gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Karaman Belediye Başkan Adayı eski polis memuru Cevdet Aldağ, sağlık kontrolünden geçirilerek Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Aldağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevi'ne gönderildi.

MHP'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, "Karaman Belediye Başkan Adayımız Cevdet Aldağ, bildiğiniz gibi tutuklandı. Kendisinin sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu bir paylaşım dolayısıyla tutuklandığı söyleniyor. Biz de parti olarak araştırmamızı yapacağız. Cumhur İttifakı'na olan bakış açımız, verdiğimiz önem ve dikkat ortada. Böyle önemli bir dönemde bizim böyle bir paylaşım yapan birisiyle zaten yola devam etmemiz mümkün olamaz. Bunları araştıracağız. Eğer iddialar doğruysa zaten Karaman Beldesi'nde seçime tam kadro hazırdık. Belediye Meclis Üyesi adaylarımız ve teşkilatımız orada tam kadro görev başında. Bu arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz ve birlikte bir arkadaşımızı Belediye Başkan Adayı göstereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, yoluna emin adımlarla devam edecektir" ifadelerini kullandı.