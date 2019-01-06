‘Ayasofya’da bale pozuna’ inceleme başlatıldı

Alaton, bir grupla birlikte geçen gece Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Burada bale figürleri sergileyen bir kişinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Alaton, "Müzede bir gece. 150 kişilik bir grup halinde @saffetemretonguc ile Ayasofya'yı geceleyin dolaşmak bir ayrıcalık. İyi ki bu kadar özel bir şehirde yaşıyoruz dediğim gecelerden birini dostlarla paylaşmaca" diye yazdı. Alaton, daha sonra gönderiyi silip, ortada bir dans gösterisi olmadığını belirtti.

Fotoğrafın ardından özellikle bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları olayla ilgili hedef gösteren yayınlar yaptı.

Ayasofya Müzesi ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şöyle dendi: "İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan ‘spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır".