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20:21 06 Ocak 2019
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    Murat Hazinedar

    Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar: 2.5 yıldır ifademi almadılar

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Hakkımda FETÖ suçlaması 2.5 yıldır var. İfadem dahi alınmadı" dedi.

    Murat Hazinedar, görevden uzaklaştırılmasının ardından hakkındaki suçlamalara bir yıl sonra yanıt verdi.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
    © Fotoğraf : DHA
    Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
    Hazinedar, "Hakkımda iddia edilen FETÖ meselesi yaklaşık olarak 2.5 yıldır var, 2.5 yıldır yineliyorum, ifademiz dahi alınmadı ve bir türlü muhatap bulamadık. Türkiye'deki FETÖ davalarının neredeyse tamamına yakını hatta Sayın Adalet Bakanı'nın ifadesiyle yüzde 75'i sonuçlanmış. Bizim hakkımızda bir iddianame olmadığı gibi daha savcılıkça bize yapılmış bir suçlama ve sorulmuş bir soru yok" diye konuştu.

    Cumhuriyet'e konuşan Hazinedar, "Bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının çok sağlam hukuki gerekçeleri olmalı. Siyasi ve keyfi gerekçelerle yapılıyor maalesef. AKP'li belediye başkanlarının görevlerinden alınması tartışmaları sırasında bir nevi toplumun ilgisini ve tartışma odağını değiştirmek adına 'CHP'li belediyeleri de alacağız' dediler. Şahsen ben hâlâ görevimden uzaklaştırılmama dair herhangi bir şekilde savcılık tarafından davet edilmedim, ifadem alınmadı, iddialar bana resmi olarak bildirilmedi" ifadesini kullandı.

    'İLGEZDİ VE BEN DOĞAL ADAYIM'

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    Görevden uzaklaştırılmasına dair herhangi bir dava açılmadığını belirten Hazinedar, "Bu usulsüzlük iddialarına ve özellikle FETÖ'ye ilişkin henüz ifade bile vermedik. Bu süreçte bu operasyonun belki yerel yönetimler düzeyinde muhatabı biziz ama özünde muhatabı CHP'dir" dedi.

    Görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve kendisinin önümüzdeki seçimde 'doğal aday' olduğunu belirten Hazinedar, "Biz iki belediye başkanı olarak görevimizden uzaklaştırıldığımız tarih itibarıyla aslında doğal adaylarız. Seçildiğimiz 2014 yerel seçimlerinde yüzde 77 gibi çok yüksek oyla seçimi kazandı, hatta Türkiye rekoru kırdık. Beşiktaş'ta oyu çok yükseldi CHP'nin" şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    AK Parti, FETÖ, CHP, Battal İlgezdi, Murat Hazinedar, İstanbul, Beşiktaş
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