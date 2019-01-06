Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar: 2.5 yıldır ifademi almadılar

Murat Hazinedar, görevden uzaklaştırılmasının ardından hakkındaki suçlamalara bir yıl sonra yanıt verdi.
Cumhuriyet'e konuşan Hazinedar, "Bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının çok sağlam hukuki gerekçeleri olmalı. Siyasi ve keyfi gerekçelerle yapılıyor maalesef. AKP'li belediye başkanlarının görevlerinden alınması tartışmaları sırasında bir nevi toplumun ilgisini ve tartışma odağını değiştirmek adına 'CHP'li belediyeleri de alacağız' dediler. Şahsen ben hâlâ görevimden uzaklaştırılmama dair herhangi bir şekilde savcılık tarafından davet edilmedim, ifadem alınmadı, iddialar bana resmi olarak bildirilmedi" ifadesini kullandı.
'İLGEZDİ VE BEN DOĞAL ADAYIM'
Görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve kendisinin önümüzdeki seçimde 'doğal aday' olduğunu belirten Hazinedar, "Biz iki belediye başkanı olarak görevimizden uzaklaştırıldığımız tarih itibarıyla aslında doğal adaylarız. Seçildiğimiz 2014 yerel seçimlerinde yüzde 77 gibi çok yüksek oyla seçimi kazandı, hatta Türkiye rekoru kırdık. Beşiktaş'ta oyu çok yükseldi CHP'nin" şeklinde konuştu.
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