Nihat Hatipoğlu: Ahirette 'like'larınızın da hesabını vereceksiniz

Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel'e sosyal medya hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hatipoğlu, günahın sadece içki, zina ve kumar olmadığını dile getirerek, "Bir şeyi beğenirken 10 kez düşünün" dedi.
Hatipoğlu, "Hakkında yanlış haber yapılan, iftiraya uğrayan ünlüler, siyasetçiler, din adamları hepsi ahirette alacaklı olacaklar. Bir şeyi beğenirken 10 kez düşünün. Günah sadece içki, zina kumar değildir. Haset, insanın eliyle diliyle işlediği günah bunlardan daha fecidir. Hz. Peygamberimiz: 'Kişi içki içmiş olabilir, zina yapmış olabilir ama yalan şahitlik yapamaz' diyor. Yalan şahitlik kamuyu ilgilendiriyor" ifadesini kullandı.
'DM'DEN YÜRÜMEK ÇİRKİN BİR HAREKET'
Hatipoğlu, Yüksel'in "DM'den yürüme olayı var hocam. Evli ya da bekârlar beğendikleri kadınlara özel mesaj atıyorlar. Kadınlar da erkeklere atabiliyor" sözlerine, şu yanıtı verdi:
Erkeğin de ölçülü giyinmesi gerektiğini söyleyen Hatipoğlu, "Göğsünün dörtte üçü açık, bütün hatlarını belli edecek şekilde giyinen erkeklerin giysisi makbul müdür? Bütün suç günah kadınlardaymış gibi haksızlık etmemeli" dedi.
Hatipoğlu, "Evli kadın ya da erkek karşı cinsten birinin güzel giyinmiş, çekici bir fotoğrafını beğenirse günaha girer mi?" sorusuna, "Beğenmesi doğru değil. Harama teşvik edecek, başka duyguların kabarmasına sebep olacak paylaşımlar da doğru değildir" yanıtını verdi.
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