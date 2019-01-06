Özhaseki: Tüm adaylarımız bir haftaya açıklanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, bir hafta içinde tüm adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

CNN Türk'te soruları yanıtlayan Özhaseki, partisinin 31 Mart yerel seçim çalışmalarıyla ilgili, "Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde görevlendirilen arkadaşlarımız, kentlerde tebdili kıyafetle halkın nabzını tuttu. Bir hafta içinde bütün adaylarımızı açıklamış olacağız" dedi.

Ankara'da hizmet belediyeciliğinin Melih Gökçek ile başladığını söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Melih Bey ile birlikte Ankara'da hizmet belediyeciliği başladı. Eğer bugün milyonlarca metrekare yeşil alan yapılmışsa bunların hepsi Melih başkan yapmıştır, inkar etmemek lazım. Takdir etmek lazım. Herkesin bir yoğurt yiyişi var, benim tarzım ondan farklı, onun tarzı benden farklı. Herkes farklı karakterdedir. Ben sosyal medyayı çok fazla kullanmadım. Bu benim tarzım, bu benim tavrım. Karşı olduğum anlamına gelmez."

Seçime ilişkin bazı vaatlerini de anlatan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

— Ankara'da kişi başına düşen yeşil alanı 17-18 metrekareden 25-26'ya çıkaracağız.

— Kızılay'dan Havalimanı'na kadar raylı sistemin uzatılması gerekiyor.

— Trafiğin kesintisiz hale getirilmesi için üst geçitler, alt geçitler ve ışıklandırma sistemleri yenilenmeli.

— Ankara'da doğru düzgün hayvan barınağı yok. Bunu yapacağız.

— Çocuklar için 24 saat açık kütüphane hizmeti. Orada çayın ve atıştırmalıkların olduğu bir ortam, Ankara'nın önemli bölgelerinde olacak.

— Üniversitelerde de belirli noktalarda çay, çorba içilecek, bir de çamaşır hizmeti verilen yerler istiyoruz.