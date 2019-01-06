Yıldırım ile görüşen İmamoğlu: 'Ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezeceğiz' dedim

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'la telefonla görüştü. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapan İmamoğlu, "Başarılar diledik. Ben ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezeceğiz. İnşallah iyi, centilmen, saygılı ve İstanbul'un konuşulduğu bir seçim olması dileklerimi ilettim" dedi.

CHP'li İmamoğlu Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde Yeşilköy Ermeni Kilisesi'ndeki ayin törenine katıldı.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Yıldırım, İmamoğlu ile telefonda görüştü

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırımla telefonla görüştüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Meclis Başkanımız beni aradı. Tebrik etti. Aslında biz kendilerini açıklandığı gün makamından arayıp not bırakmıştık tebrik etmek için. Sağolsun meclis başkanımız döndü tebrik etti. Ben de teşekkür ettim. Başarılar diledik. Ben ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezeceğiz. İnşallah iyi, centilmen, saygılı ve İstanbul'un konuşulduğu bir seçim olması dileklerimi ilettim. Bu şekilde bir konuşmamız oldu."