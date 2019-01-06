AK Partili Külünk'ten yerel seçim uyarısı: Sokakta karşılığı olmayan adaylar üzerinden bir sürpriz yaşanırsa bu millet ağır hesap sorar

© AA / Yerel seçim süreci başladı

Metin Külünk, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, "Buradan açıkça söylüyorum, 31 Mart'a kadar sokaktan gelen bilgilere itibar etmeyen, o bilgileri sırf istedikleri isimleri aday yapabilmek için Ankara'da anketler, baskı grupları ve işadamları üzerinden belirlendiği, sokakta karşılığı olmayan adaylar üzerinden bir sürpriz yaşanırsa, bu millet o adayların belirlenme sürecinde doğru bilgileri sayın cumhurbaşkanımızın önüne koymayanlardan ağır hesap sorar" ifadelerini kullandı.