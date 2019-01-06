Kayıt
06:14 07 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kar- Kış

    Eğitim ve ulaşıma kar engeli: 10 ilde kar tatili ilan edildi

    © Sputnik /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

    THY uçağı pistten çıktı
    © Fotoğraf : Twitter
    THY uçağı, yoğun kar yağışı yüzünden Lviv'de pistten çıktı
    Saat 21.00 itibarıyla kar yağışı nedeniyle Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Uşak il geneli ile Kastamonu'da kent merkezi ile 9 ilçede, Bingöl'de merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede, Samsun ve Çorum'un bazı ilçeleri ile Konya'nın Beyşehir ve Karaman'ın Sarıveliler ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

    Kırıkkale Valiliği etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

    Kastamonu'da da kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

    İstanbul'da kar yağışı
    AA
    İstanbul için kar uyarısı
    Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

    Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın bir gün ara verildiğini bildirdi.

    Uşak'ta da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

    SAMSUN, ÇORUM, BİNGÖL VE KONYA'DA BAZI İLÇELERDE TATİL

    İç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu Samsun'da da Vezirköprü'nün yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

    Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    İstanbul - kar
    © Fotoğraf : DHA
    İstanbul'da kar alarmı: Bazı uçak seferleri iptal edildi
    Bingöl'de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumları yarın tatil edildi.

    Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    ANKARA'DA EĞİTİME DEVAM

    Ankara'da valilik yetkilileri, meteorolojik verilere göre kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirterek, eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığını ifade etti.

    ULAŞIMDA AKSAMALAR

    Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde önlemlerini ve kontrollerini sıklaştıran ekipler, bazı bölgelerde de kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

    Ankara - kar
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    4 ilde kar tatili ilan edildi
    Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sis, hava ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

    Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapanırken, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

    Van ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 16 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, Bingöl-Kiğı kara yolu ile 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

    Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelan dolayısıyla Sincik-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı. Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

    Kar yağışı
    © Fotoğraf : DHA
    Meteorolojiden yoğun kar uyarısı
    D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya kara yollarında ulaşım aksadı.

    Kahramanmaraş'ta 2 bin rakımlı Yedikuyular mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Malatya'da 30 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamadı.

    Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği olmayan tırların geçişine izin verilmezken, kara yolunun Çorum kısmında da ulaşım güçlükle sağlandı. Yolda kalan sürücü ve vatandaşlara da AFAD ekipleri tarafından içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

    Samsun-İstanbul kara yolunun Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında da ulaşım kontrollü sağlandı.

    Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmedi.

    İlgili konular:

    Gaziantep'te eğitime kar engeli
    Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
    11 ilde okullara kar tatili ilan edildi
    Etiketler:
    Kar, Kar tatili, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eşiyle birlikte tezgah açan Mehmet Karaköse
    Geçim sıkıntısından eşiyle meyve tezgahı açan 70’lik dede: Ölüm bile çok pahalı
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet