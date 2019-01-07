Nevşin Mengü ile Sedat Peker arasında fotoğraf gerginliği

Nevşin Mengü, Sedat Peker ve Ahsen TV'nin muhabiri Bülent Yaprakgil'in resimlerini "Tek fotoğrafla Türkiye'deki mevcut durumun özeti" notuyla paylaştı. Bu paylaşıma Peker'den ve Yaprakgil'den Adnan Oktar'lı yanıt geldi.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından Sedat Peker'in Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Mengü, Sedat Peker ve Bülent Yapraklıoğlu'nun o fotoğrafını "Tek fotoğrafla Türkiye’deki mevcut durumun özeti" yorumuyla paylaştı. Mengü'nün yaptığı bu paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

Tek fotoğrafla Türkiye’deki mevcut durumun özeti pic.twitter.com/4J1LRncf5Q — nevsin mengu (@nevsinmengu) January 5, 2019

​Sedat Peker ise Mengü'nün kendi fotoğrafıyla ilgili yaptığı yoruma Instagram'dan cevap verdi. Peker, Mengü'ye Adnan Oktar ile çekilmiş fotoğrafıyla cevap verdi.

​Ahsen TV muhabiri Bülent Yaprakgil ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aynen doğru söylüyorsunuz. Türkiye'deki mevcut durum böyle. Benim yanımdaki devletinin yanında senin yanındaki devletin dinlenme tesislerinde" dedi.

Aynen doğru söylüyorsunuz. Türkiye’deki mevcut durum böyle

Benim yanımdaki devletinin yanında senin yanındaki devletin dinlenme tesislerinde pic.twitter.com/WL9Mp2w43M — Ahsen TV (@Ahsentv) January 5, 2019

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