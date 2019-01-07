'AK Partili Özdağ, İYİ Parti'nin adaylık teklifine olumlu yanıt verdi'

Sözcü'den Veli Toprak'ın iddiasına göre, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonda başkanvekilliği görevini üstlenen, eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor.

MHP, Manisa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü tekrar aday gösterdi. AK Parti ise aday çıkarmadı. Cumhur İttifakı'nın, Manisa'da MHP adayını destekleme kararı sonrası CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, AK Partili eski vekil Selçuk Özdağ'a adaylık teklifi götürdü.

Özdağ'ın, İYİ Parti'nin önerisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Özdağ, bu hafta içinde AK Parti'den aday adaylığı başvurusunu geri çekip partisinden istifa edecek ve İYİ Parti'ye geçecek. CHP ve İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde 'Millet İttifakı' adayı olacak Özdağ'ı destekleyecek.

2-Açık ara birinci olduğumuz bir yerde BBB nin bir başka partiye verilmesini izah edemiyorum. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 4, 2019

​​‘BİRİNCİ PARTİYİZ'

Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'nın Manisa kararını şu sözlerle eleştirmişti:

— Açık ara birinci olduğumuz bir yerde büyükşehir belediye başkanlığının bir başka partiye verilmesini izah edemiyorum. Siyasette uzlaşma iyidir ama doğru olan bunu adalet temelinde yapmaktır. İnsanlara ait her karar tartışılabilir. Tek tartışılmazımız inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emeğe saygı adaletin bir gereğidir. Emek verenin lütfa ihtiyacı yoktur. Şehzadeler şehrinin büyükşehir belediye başkanlığı partimizin ve emektar tabanımızın hakkıydı, bu karar doğru olmamıştır, artık olup biteni değerlendirmek tabanımızın vicdanına kalmıştır. Susmak ikbal sağlar ama itibar sağlamaz… Yanlışa yanlış diyemeyenler o yanlışın vebaline ortak olur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kış- yaz demeden koşan, terleyen AK Parti tabanının anasının ak sütü gibi hakkıdır.

7-Yanlışa yanlış diyemeyenler o yanlışın vebaline ortak olurlar. Manisa BBB kış yaz demeden koşan terleyen AK parti tabanının anasının ak sütü gibi hakkıdır. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 4, 2019

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