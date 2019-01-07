Dolar/TL'de son durum

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL yeni haftaya 5.3348 seviyesinden yatay başladı.

Önceki haftaya 5.30 TL seviyesinden başlayan kur, perşembe günün ilk saatlerinde Apple ve Japon Yeni kaynaklı şokla sığ piyasada 5.88'e kadar tırmanmış, cuma günü gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen olumlu havaya paralel 5.40 seviyesinin altına gerileyip, beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi ardından yine 5.45 seviyesini zorlamıştı. Kur cuma akşamı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen mesajların ardından haftayı 5.33'ün altında tamamlamıştı.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI RAHATLATTI

Fed'in risk endişelerine karşı piyasaları dikkatli şekilde dinlediğini belirten Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed sabırlı olacak ve esnek politikalar ile hazırlıklı olacak" dedi. Powell, gerekirse bilanço küçültmenin dahi yavaşlatılabileceği sinyalini verdi.

BU HAFTA HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKACAK?

Yeni yılın ikinci haftasında yurt içinde Hazine nakit dengesi, cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk beklenti anketi öne çıkacak. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18-19 Aralık toplantısına ilişkin tutanakları ve ABD'nin aralık ayı enflasyonu takip edilecek.