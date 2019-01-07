Dolar/TL'de son durum

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL yeni haftaya 5.3348 seviyesinden yatay başladı.
POWELL'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI RAHATLATTI
Fed'in risk endişelerine karşı piyasaları dikkatli şekilde dinlediğini belirten Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed sabırlı olacak ve esnek politikalar ile hazırlıklı olacak" dedi. Powell, gerekirse bilanço küçültmenin dahi yavaşlatılabileceği sinyalini verdi.
BU HAFTA HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKACAK?
Yeni yılın ikinci haftasında yurt içinde Hazine nakit dengesi, cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk beklenti anketi öne çıkacak. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18-19 Aralık toplantısına ilişkin tutanakları ve ABD'nin aralık ayı enflasyonu takip edilecek.
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