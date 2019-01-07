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14:30 07 Ocak 2019
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    Deniz Çakır

    Deniz Çakır'ın taciz ettiği iddia edilen başörtülü kadınlar: 'Arabistan'a gidin' dedi, rencide olduk

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
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    Deniz Çakır tarafından taciz edildiklerini iddia eden başörtülü kadınlar, “Büyük şok yaşadık, rencide edildik. Özür dilese bile ne hissedeceğimizi bilemiyoruz” dediler. Kadınlar, Çakır'ın kendileri için "Türbanlıları neden buraya alıyorsunuz? Burası Arabistan mı, Arabistan'a gidin siz. Bunlar nasıl burada oturabiliyor?" dediğini ileri sürdü.

    Çakır'ın sözlü tacizine uğradığını iddia eden Zeynep Yılmaz, Emine Feyza Mazı, Merve Sancaktar, Vecihe Karadeniz ile olayın görgü tanığı olduğunu ileri süren Gülce Yavuz, Sabah'tan Ömer Karahan'a konuştu.

    Başörtüleri nedeniyle Deniz Çakır tarafından toplum içerisinde rencide edildiklerini iddia eden kadın öğrenciler, şunları söyledi:

    Deniz Çakır
    Twitter
    Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan açıklama: Hiçbir kaygı yaşamıyorum
    — Saat 22.45 sularında kafeye gittik. Konserden çıkmıştık. Masada sekizi başörtülü dokuz kişiydik. Deniz Çakır bizi görür görmez söylenerek masasına oturdu. Sonra telefonuyla çekim yapmaya başladı. Başta "Kendisini çekiyor herhalde" diyerek duruma müdahale etmedik; önce anlamak istedik, muhabbetimize devam ettik. Çakır, bir süre sonra telefonu tekrar bize doğru doğrultup çekim yapmaya başlayınca bu hareketinden çok rahatsız olduğumuzu, izin almadan görüntü alamayacağını, bunun suç teşkil ettiğini söyledik. Çakır ise "Hayır, çekebilirim" dedi. Alkollü olduğu belliydi. Sonra "Türbanlıları neden buraya alıyorsunuz? Burası Arabistan mı, Arabistan'a gidin siz. Bunlar nasıl burada oturabiliyor?" diyerek bize sözlü tacizlerde bulundu.

    — Bu sözlerin ardından garsonları çağırdık, onlar da durumu anlamak için Deniz Çakır'ın yanına gitti. Çakır'ın yanındaki iki arkadaşı ise, video çekilmediğini, sakin olmamız gerektiğini söyledi. Bu arada Çakır'ı sakinleştirip yerine oturtmaya çalıştılar ama sonra Çakır, yine telefonla izinsiz görüntü almaya devam etti. Yanındakiler daha sonra yanımıza gelip telefonu gösterip "Kusura bakmayın, bakın video falan yok, biz de kalkacağız" dedi. Hepimiz çok şaşkındık. Rencide olmanın ötesinde bir şaşkınlık yaşadık. Hatta bütün gece 'Nasıl oldu böyle bir şey?' diyerek durumu sorguladık. Çünkü o gece bir saat boyunca, bitmek bilmeyen, rahatsız edici sözlü tacize maruz kalıp gerilim yaşadık. Kimseden bir müdahale olmadı. Sadece bir garson olaya dahil oldu. Güvenliği çağırdık. Sonrasında ailelerimizle konuştuk. Çakır'a dava açıp kendisini şikayet etmeye karar verdik. Hemen avukatla iletişime geçtik. Özür dilese bile ne hissedeceğimizi bilmiyoruz. Yargı sürecinin ilerlemesini istiyoruz.

    ECE ERKEN OLAY YERİNE GİTTİ: BAZI ŞEYLER GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

    Öte yandan sunucu Ece Erken, olayın yaşandığı mekana giderek sosyal medya hesabında dikkat çekici görüntüler paylaştı. Erken videoda "Bazı şeyler hiç de göründüğü gibi değil. Hemen suçlamayalım kimseyi" dedi.

    Etiketler:
    iddia, taciz, başörtüsü, Sabah gazetesi, Vecihe Karadeniz, Emine Feyza Mazı, Merve Sancaktar, Ömer Karahan, Deniz Çakır, Türkiye
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