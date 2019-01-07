Avanak Avni heykelini neden çaldığını anlattı: Bana gülümsüyordu, koşarak gidip sarıldım, hiç arkadaşım yok

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Avanak Avni heykelini çalan Gökmen Turunç, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifade verdi. Heykeli hiç arkadaşı olmadığı için çaldığını belirten Turunç, "Bana gülümsüyordu, koşarak gidip sarıldım. Heykel sarsıldı. İçimden bir ses ‘Al bunu evine götür’ dedi" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Avanak Avni heykelini çalan Gökmen Turunç İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'nde ifade verdi.

© Fotoğraf : DHA Avanak Avni heykeli bulundu

Kendisini "Evli. İki çocuklu. Okur yazar. Çiçek satar" olarak tanıtan ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 4 kez yattığını anlatan Turunç şöyle devam etti:

— Olay günü ailemle tartıştığım için çok hap alıp dışarı çıktım. Kadıköy'de yürürken bu heykeli gördüm. Bana gülümsüyordu. Koşarak gidip sarıldım. Heykel sarsıldı. İçimden bir ses ‘Al bunu evine götür' dedi. Ben de alıp hiçbir şeye sarmadan metrobüsle onu evime götürdüm. Benim hiç arkadaşım yoktu. Onun için aldım.

Turunç'un avukatı ise "Yaptığı eylem, içtiği ilaçlar ve yaşadığı psikolojik durumdan ötürüdür" dedi. Turunç, ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.