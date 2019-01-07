Samsun açıklarında gemi battı: 7 kişi kurtarıldı, 2 kişi yaşamını yitirdi

Panama Bayraklı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisi, Samsun açıklarında yaklaşık 80 mil uzaklıkta battı.

Kurtarma çalışmalarına 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu katıldı. Ekipler, 2 gemicinin cansız bedenine ulaşırken 7 gemici sağ olarak kurtarıldı.

© AA / Fatih Mehmet Kürkçü Mürettebattan kurtarılanlar hastaneye kaldırıldı.

Gemideki 13 mürettebattan 9'unun Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan, 2'sinin de Rusya vatandaşı olduğu bildirildi.

Öte yandan, geminin kömür yüklü olduğu ve ikiye parçalandığı öğrenildi.

Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin yapılan açıklamada, "Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir" denildi.

© AA / Kurtarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HİPOTERMİ TEHLİKESİ

Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal, bölgede deniz suyu sıcaklığının 8-10 derece olduğunu ifade ederek, hipotermi tehlikesine dikkat çekti. İstikbal, aranan mürettebatın 2 saat civarında dayanabileceğini söyledi.