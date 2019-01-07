Yıldırım: İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişimiz var, sevabıyla günahıyla bu dönemin sorumlusu biziz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, "İstanbul'da 25 yıllık bir geçmişimiz var. Dolayısıyla geçen çeyrek asırın her türlü sevabıyla, günahıyla sorumlusu biziz" diye konuştu.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İstanbul'un en büyük sorununun ulaşım ve trafik olduğunu söyleyen Yıldırım, "İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun" diye konuştu.

"31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz" diyen Yıldırım, "Sen bu şehirde yaşamıyorsun' diyebilirsiniz. Ben bu şehre 1967'de geldim. İlkokulu bitirmiş, köyünden başka hiçbir yer görmemiş biri olarak geldim. "Binali olarak geldim. Kasımpaşa'da, burada Binali Yıldırım oldum" ifadesini kullandı.

Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeme kararında değişiklik olmadığını söyledi. Yıldırım, "Adaylık konusunda yasal sorun yok, hukuki durum uygun" dedi.

#Canlı: TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım konuşuyor https://t.co/JvFpv2xvdv — AA Canlı (@AACanli) 7 января 2019 г.

​Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'YENİ DÖNEMİN İLK DURAĞI CUMHURİYETİMİZİN 100. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ'

— 31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz.

© AA / Berk Özkan Yıldırım: İstanbulluların gönlüne girmeyi vaat ediyorum

- İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişimiz var. Recep Tayyip Erdoğan, o zaman AK Parti yoktu ama AK Parti İstanbul hareketiyle başladı. Dolayısıyla geçen çeyrek asırın her türlü sevabıyla, günahıyla sorumlusu biziz.

— 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. Bu yeni dönemin ilk durağı cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 2023'tür. Biz de İstanbul ölçeğindeki hedeflerle yürüyeceğiz.

— İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz. Şu ana kadar belli iki aday var. Bir tanesi 'Millet İttifakı' adına Ekrem İmamoğlu, birisi de 'Cumuhr İttifakı' adına benim. Arkadaşımıza da telefon ederek başarılar diledim.

'HER TÜRLÜ SORUNUZU CEVAPLAMAYA HAZIRIM; HOMİBELİRİMİ, KORKULARIMI SORUN'

— Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir.

© AA / Cem Öksüz AK Parti'nin İstanbul büyükşehir adayı Yıldırım: Bu şehre hizmet borcum var

- İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım.

— İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun.

— Her türlü sorunuzu cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz ayakkabı numaramı da sorun. Kaç yaşında olduğumu sorun. Kaç torunum olduğunu sorun. Hobilerimi, korkularımı sorun. Ne sorarsanız sorun, hiçbir sınırlama yok. Ama daha çok İstanbul'u sorun.

— İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde 'Endüstri 4.0'a benzer, 'İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. 'İstanbul 4.0'ın içinde neler var, bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz.