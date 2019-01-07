Bakanlık, Palu ailesi için devreye girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert isimli programa konu olan ve akıbeti henüz bilinmeyen Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal için devreye girdi. Palu ailesi için sağlık tedbiri alınacağını ifade eden bakanlık, Tuncer Ustael için de suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

ATV'de yayınlanan Tatlı Sert adlı programın sunucusu Müge Anlı, birkaç haftadır işledikleri Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal olayına ilişkin olarak gelişmeleri aktardı.

Anlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Palu ailesi için sağlık tedbiri alacağını ve şüpheli Tuncer Ustael için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Daha sonra Ustael'e tepki gösteren Anlı; "Recep ve Melike'nin yanı sıra Ustael'in çocukları hakkında neler oldu konusunda dosya hazırlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

'PALU AİLESİ OLAYI' NEDİR?

Birkaç haftadır Türkiye'nin gündeminde olan 'Palu ailesi' olayını @dender isimli Ekşi Sözlük kullanıcısı, şöyle özetliyor: