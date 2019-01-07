Naksan Holding'in eski yöneticileri için kırmızı bülten kararı

Gaziantep'teki FETÖ davasında, aralarında örgütün 'para kasası' olarak bilinen Naksan Holding'in firari yöneticilerinin de bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuksuz sanıklar Cahit Nakıboğlu ve Emre Özkaya ile avukatları katıldı.

Duruşmaya, FETÖ'ye ilişkin başka suçlardan tutuklu bulunan Taner ve kardeşi Emre Nakıboğlu, firari sanıklar Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Mehmet Hilmi ve Beyhan Nakıboğlu katılmadı.

Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz, vergi dairesi başkanlıklarınca Naksan Holding'e bağlı şirketler hakkında hazırlanan çok sayıda raporun, dosyaya gönderildiği hatırlatarak sanıklara söz hakkı verdi.

Sanık Cahit Nakıboğlu, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Emre Özkaya ise "Bu şirketlerde hissedar ya da ortak değilim. Naksan şirketinde sadece işçi olarak çalıştım" dedi.

Firari sanıkların avukatları ise müvekkillerinin savunmaları alındıktan sonra beyanda bulunacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, yurt dışında yaşadığı anlaşılan Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu'nun kardeşi Mehmet Hilmi Nakıboğlu ve Beyhan Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.