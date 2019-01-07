'Palu ailesi' olayında yeni gelişme: Kazı çalışmalarında kemik bulundu

Tuncer Ustael'in, Meryel Tahnal'ın gömüldüğü yer olarak belirttiği yerdeki kazı çalışmasında kemik parçası bulundu.
Tecavüz ve işkence sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen ve 2008 yılından bu yana kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin cesedinin bulunması için Kocaeli'de kaybolduğu yerde kazı çalışması başlatılmıştı.
Programda canlı yayınlanan kazı çalışmaları sırasında kemik parçaları ortaya çıktı.
Olayın toplumda infial yaratmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya müdahil oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Palu ailesi hakkında sağlık tedbirleri alınacağı ve ailenin damadı Tuncel Ustael hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
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