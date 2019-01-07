'Palu ailesi' olayında yeni gelişme: Kazı çalışmalarında kemik bulundu

Birkaç haftadır kamuoyunun gündeminde olan Palu ailesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın sunduğu 'Tatlı Sert' adlı programın canlı yayını sırasında kemik bulundu.

Tuncer Ustael'in, Meryel Tahnal'ın gömüldüğü yer olarak belirttiği yerdeki kazı çalışmasında kemik parçası bulundu.

© Fotoğraf : Youtube Bakanlık, Palu ailesi için devreye girdi

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile gündeme gelen Palu ailesi ile ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ailenin damadı Tuncel Ustael etrafında dönen cinayet, tecavüz ve işkence iddiaları henüz açıklığa kavuşmamışken olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Tecavüz ve işkence sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen ve 2008 yılından bu yana kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin cesedinin bulunması için Kocaeli'de kaybolduğu yerde kazı çalışması başlatılmıştı.

Programda canlı yayınlanan kazı çalışmaları sırasında kemik parçaları ortaya çıktı.

Olayın toplumda infial yaratmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya müdahil oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Palu ailesi hakkında sağlık tedbirleri alınacağı ve ailenin damadı Tuncel Ustael hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.