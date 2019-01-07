Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'ın davet ettiği İzmitli Ömer: Pişmaniye götüreceğim

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ömer Okkalı, dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian tarafından Amerika'ya davet edildi. Bilet parası hesabına yatırılan Ömer Okkalı, Amerika'ya giderken hediye olarak İzmit pişmaniyesi ve Kocaelispor atkısı götürecek.
Okkalı'nın hayatı Instagramda paylaştığı hikayeyi, ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'ın görmesiyle değişti.
Bilzerian'ın hikayesini gördüğünü fark eden Okkalı, kendisine özel mesaj ile "Merhaba Dan Bilzerian. Senin çok büyük bir hayranınım. Amerika'ya gelmek istiyorum. Ancak bu imkansız görünüyor. Bana yardım edebilir misin?" yazdı.
Kısa sürede cevap veren Dan Bilzerian ise "Sana yardım etmek için ne yapabilirim?" diyerek talebini iletmesi için Ömer ile telefon numarasını paylaştı.
Bilzerian'ın kendi hikayesine bakmasına inanamadığını söyleyen Okkalı, "Instagramda takılıyordum. Yatağımda uzanır vaziyetteydim. Hikaye paylaşmıştım. Bir baktım ki Dan görmüş. 'Allah Allah, ne alakası var? Hesabı mı hacklendi acaba?' diye düşündüm. Instagrama bir çıkıp tekrar girdim. Bu sefer ekran görüntüsü alıp arkadaşlarıma yolladım. Arkadaşlarım ilk başta yalan söylediğimi zannetti. Ben sefer Dan Bilzerian'ı da etiketleyerek instagramda paylaştım. 4-5 dakika geçmeden bir mesaj aldım. Tabii ben yerimde duramıyorum. Yataktan kalktım. Annemle babam uyuyordu. Ben, 'Ne oluyor?' diye düşünüyorum. Sonra hemen, 'Bir yol yapmam, bir şeyler söylemem lazım' diye düşündüm. Herkesin karşısına çıkmaz bu fırsat. Sonra ikinci mesajı attım ama halen inanmıyorum. İşin içinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ondan da çok çabuk cevap aldım. Bir numara paylaştı. Sonra New York'tan bir telefon geldi. Açtığımda İngilizce konuşan bir kadın vardı. Pek bir şey konuşamadım. Kem küm yaptım. Ne diyeceğimi bilemedim. 'Please speak Turkish' dedim. Bayağı bir saçmaladım. Tarzanca bir İngilizce oldu. Kadın bir şeyler daha söyledikten sonra telefonu kapattı. 15-20 dakika sonra tekrar telefon çaldı. O arada ben iş yerindeydim. Çok heyecanlandım. Başka bir yerlerden çeviri programı açmaya çalıştım. İkinci arayan bu kez Türkçe konuşuyordu. Buna da şaşırdım. Bana durumu anlattı. Mail adresi verdi. O adresten bilgilerimi yollamamı istedi. Ben başta inanamadım. Heyecandan 'Neden ben?' diye soramadım bile. Ne çabuk Türkçe konuşan birini bulup da bana ulaştılar, onu düşündüm. Bayağı bir tereddütte kaldım. Doğru mu, değil mi? Yoksa işin içinde başka bir olay mı var? Bayağı bir şaşkınlık geçirdim. Verdikleri adrese ıban numaram ve bir kaç özel bilgimi attım. Bu bilgileri atarken de daha kötü yerlere gidebilir diye bayağı korktum. Gün içerisinde hesabıma 5 bin dolar kadar bir para geldi" dedi.
Ailesinin henüz Amerika'ya gideceğini bilmediğini söyleyen Okkalı, "Annem, babam henüz bu durumu bilmiyor. Ben normalde bu kadar çabuk ünleneceğimi bilmiyordum. Bu olayın Türkiye'ye yayılacağını hiç tahmin etmiyordum. Sadece sosyal medyada yakın arkadaşlarım biliyordu. Yabancı insanlar da beni pek takip etmiyordu. Sadece tanıdıklarım vardı. Bu olayın sadece sosyal medyada bin takipçili bir sayfada paylaşılıp kalacağını düşünüyordum. Sonra bir gecede bütün Türkiye'ye yayıldı. Annem, babam henüz görmediler. Onlara bu akşam söylemeyi düşünüyorum ama nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum" diye konuştu.
Dan Bilzerian'a pişmaniye hediye edeceğini söyleyen Ömer Okkalı, şöyle konuştu:
"Şu an sadece arkadaşlarım biliyor ve herkes çok şaşırıyor. Oraya gidince zamanımı en güzel şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Amacım özellikle İzmit'i tüm dünyaya duyurmak. Onun dışında Türkiye'ye güzel bir dönüş yapmak istiyorum. Dan'ın yanına Amerika'ya giderken, buradan İzmit Pişmaniyesi ve Kocaelispor atkısı ile gideceğim. Bunları ona hediye edeceğim, tüm dünyaya pişmaniyenin ve Kocaelispor'un namı yayılsın istiyorum."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)