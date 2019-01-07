Akar'dan ABD'ye Suriye yanıtı: Mücadelemiz Kürtlerle değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin IŞİD'in geri kalan militanlarının mağlup edilmesi ve Türkiye'nin Kürt milislerin güvenliği için güvence vermesi şartına bağlı olduğunu açıkladı.

© REUTERS / Leah Millis Bolton: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz

Bolton'un açıklamalarına yanıt veren Milli Savunma Bakanı Akar, "Mücadelemiz Kürt kardeşlerimizle değil" dedi.

Akar, Anadolu Ajansı muhabirinin Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin sorusu üzerine, terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

"TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir" diyen Akar, "Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" ifadesini kullandı.

PKK/YPG'nin Kürtlerin temsilcisi olmayacağını söyleyen Akar, "Bu terör örgütü bölgedeki güvenlik ve istikrara tehdit ve başta Kürtler olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" ifadelerini kullanmıştı.