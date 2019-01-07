TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Uber teknolojinin bize getirdiği bir konfor, bunu yok sayamayız" dedi. Suriyelilerin İstanbul'da kalıcı olmadığını söyleyen Yıldırım, "Yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız" diye konuştu.

Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, kameralara kapalı bölümde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

© REUTERS / Osman Orsal Erdoğan: Uber işi bitti, öyle bir şey yok

Uber'le ilgili soruya cevap veren Yıldırım, "80'li yıllarda iki taksim vardı. Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler hakkında sorulan soru üzerine şunları söyledi:

"Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli var. Amacımız orayı işgal değil huzur getirmek. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. 295 bin Suriyeli döndü. İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir. Buradayken de yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız."