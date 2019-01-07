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21:23 07 Ocak 2019
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    Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Türk narkotik polisinden sınır ötesi operasyon

    © AA / EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    Türkiye
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    Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Narkotik Sırbistan-Bulgaristan sınırı operasyon
    © Fotoğraf : DHA
    İstanbul Narkotik'ten Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon: 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarının adalet önüne çıkartılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk narkotik polisi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Suriye'den gelen bir konteyner içerisinde çok miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine Yunanistan'a özel bir ekip gönderilerek alınan istihbarat Yunan polisi ile paylaşıldı.

    ‘KURŞUN BLOKLAR İÇİNE GİZLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ'

    Türk ve Yunan polislerince düzenlenen operasyonda, Pire Limanı'ndaki bir konteynerde arama yapıldı.

    Konteynerde yapılan aramada, kurşun bloklar içerisine gizlenmiş çok miktarda hap ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği ve sorumluların yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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    Etiketler:
    Konteyner, istihbarat, uyuşturucu, hap, Türk narkotik polisi, Yunan, Türk, Suriye, Pire Limanı, Yunanistan
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