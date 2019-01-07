Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'Adrianoupolis' tepkisi: Yunan ve Bulgar turistlere hitap ediyoruz, Türk vatandaşlarına değil

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl kutlaması için asılan afişte Edirne isminin 'Adrianoupolis' olarak yer almasına gösterilen tepkiye ilişkin, "Biz bu afişlerde Yunan ve Bulgar turistlere hitap ediyoruz, Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki. Edirne'nin tarihsel geçmişini incelesin o aklıevveller. Edirne'nin tarihte 12 ismi var" dedi.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Gürkan, yılbaşı kutlaması için Türkçenin yanı sıra Edirne'ye alışverişe sık sık gelen Yunan ve Bulgar turistler için komşu ülkelerin dillerindeki kelimeleri içeren afişler hazırlatarak, kentin farklı noktalarına astırdı.

Afişlerde 'Edirne' yerine Bulgarca 'Odrin', Yunanca ise 'Adrianapolis' kelimelerinin yer alması nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Gürkan, tepkilere yanıt verdi.

© Fotoğraf : DHA Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl öncesi '2019 dünyaya barış ve mutluluk getirsin' mesajını Yunanca ve Bulgarca da hazırlatmış, çok dilli kutlama afişleri Saraçlar caddesine asılmıştı. Afişlerden Yunanca yazılı olanda Edirne isminin 'Adrianoupolis' olarak yer alması tepki çekmişti.

Afişlerin hem Yunanistan'da hem de Bulgaristan'da sosyal medyada geniş yer aldığını belirten Gürkan, "O afişler bana iletildiği kadarıyla hem Yunanistan'da hem de Bulgaristan'da sosyal medyada 'trend topic' oldular. Tebrik mesajları aldık. Bulgar ve Yunan komşularımız çok memnun. Bizim için asıl olan, Edirneli esnaflarımız çok memnun. Edirne'ye özellikle yılbaşı olması nedeniyle belki bu afişlerin de katkısıyla akın akın alışverişe gelmeye başladılar. Bu herkes için sevindirici ve mutluluk verici bir gelişmeydi. Yılbaşından 1-2 gün sonra bu sefer aynı afişler nedeniyle eleştiriler almaya başladık; 'Orada neden 'Edirne' yazmıyor da Edirne'nin Yunanca adı olan, aslında Edirne'nin Yunancadan önce ismi olan 'Adrianapolis' yazıyor, niye Bulgarcada 'Odrin' yazıyor' diye. Bunun bir dil dilimi, bir de tarihi tarafı var. Dil bilimini şimdi öğretmenlik günlerime dönerek, kara tahtanın başına geçip, ders verecek değilim. Herkes, az çok eğitim almışlar, insanlar, biraz dil dilimini araştırırlarsa bunun böyle yazılması gerektiğini bilecektir" dedi.

'HERKES HADDİNİ BİLECEK, YOK ÖYLE BİR YAĞMA'

Sülalesinin Balkan kökenli olduğunu ve Balkan kökenli insanların din, dil ve vatan uğruna canlarını vermiş insanlar olduğunu anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Balkan kökenli insanlar, dedelerini, ninelerini, abla ve ağabeylerini din, dil, vatan uğruna, isimleri uğruna korumuş, kollamış ve bunun için gerektiğinde canlarını vermiş insanlardır. Kimsenin haddine değil öyle Edirnelileri şununla, bununla yakıştırmak, ölçülendirmek. Herkes haddini bilecek. Bu şehrin, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun her bir bireyi devletçidir, Türk milliyetçisidir, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını canı ve kanı pahasına savunacak insanlardır. Atatürk'ün ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatacak insanlardır. Türk dili için daha dün, 1984-1985 yılında hayatını ortaya koymuş insanlardır. Herkes haddini bilecek. Yok öyle bir yağma" diye konuştu.

VALİLİĞİN WHATSAPP HATTINI ÖRNEK GÖSTERDİ: 'KENDİMİZİ YIRTIYORUZ TURİST GELSİN DİYE'



Gürkan, aynı ifadelerin Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'WhatsApp' şikayet hattı tanıtımlarında da kullanıldığını söyledi. Afişleri doğru örnek olduğu için gösterdiğini ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

© Fotoğraf : DHA Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı

"Edirne Valiliği ile beraber yaptığımız bir projede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Belediye logosu var. Burada bir art niyet mi aranması lazım? Yanlış mı yapılmıştır? Hayır, doğru yapılmıştır. Çünkü biz Yunan ve Bulgar vatandaşlarına hitap ediyoruz; Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki. Edirne'nin tarihsel geçmişini incelesin bu aklıevvel arkadaşlar. Edirne'nin tarihinde 12 ismi vardır. Bu şehir o 12 isimden aldığı kültürlerle ulaşmıştır. Ben şu anda bu şehrin 8 bin 300 yıllık geçmişinin de sorumluluğunu ve sahipliğini yapıyorum. Ret mi edeceğiz, yok mu sayacağız? Söz konusu Misakı Milli sınırlarıysa herkes haddini bilecek."

Gürkan, "Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kurmuş olduğu, bizim de destek verdiğimiz 'WhatsApp' şikayet hattı. Ne diyor; 'Edirne Turizm WhatsApp şikayet hattı artık Yunanca ve Bulgarca hizmet verecek.' Ne kadar güzel. Bunu bir suçlama anlamında söylemiyorum, doğru bir örnek olması anlamında gösteriyorum. Kendimizi yırtıyoruz Edirne'ye turist gelsin diye. Böyle akıl tutulması olur mu? Biz, hükümetimiz de, Sayın Cumhurbaşkanı da, sayın bakanlar, yerel yönetimler, herkes Türkiye'ye ve kendi şehrine bir tane fazla turist gelsin diye uğraşıyor. Kimsenin bir başkasının cumhuriyetçiliğini, devletçiliğini, milliyetçiliğini sorgulama hakkı ve haddi yoktur. Herkesin vicdanında ve içindedir, herkesin de geçmişindedir. Merak edenler önce kendi geçmişine baksın, sonra da merak ettiği kişinin geçmişine baksınlar. Orada her şey ortaya çıkar" dedi.