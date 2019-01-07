Eski Ülkü Ocakları Başkanı: Mahir Ünal, 'AKP Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı' deme densizliğinde bulunmuş, Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir

'DENSİZLİK'
Ünal'ın sözlerine ise MHP eski Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya tepki gösterdi.
"Mahir Ünal 'AKP Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı' deme densizliğinde bulunmuş. Oysa Başbuğ, Türk Milletini, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, çiğnenen hukuk düzenine, ahlaksız iktisadi yapıya çağırmıyordu. Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir!"
Mahir Ünal "AKP Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı" deme densizliğinde bulunmuş. Oysa Başbuğ, Türk Milletini, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, çiğnenen hukuk düzenine, ahlaksız iktisadi yapıya çağırmıyordu. Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir!— Atila KAYA (@AtilaKaya_MHP) January 7, 2019
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