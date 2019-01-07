Eski Ülkü Ocakları Başkanı: Mahir Ünal, 'AKP Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı' deme densizliğinde bulunmuş, Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir

© AA / Metin Aktas Akit TV'den Mahir Ünal'a: Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada "Dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi. Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabii AK Parti, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır" ifadelerini kullanmıştı.

'DENSİZLİK'

Ünal'ın sözlerine ise MHP eski Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya tepki gösterdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Partili Ünal'ın sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Mahir Ünal 'AKP Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı' deme densizliğinde bulunmuş. Oysa Başbuğ, Türk Milletini, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, çiğnenen hukuk düzenine, ahlaksız iktisadi yapıya çağırmıyordu. Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir!"