Hidayet Türkoğlu'ndan Enes Kanter'e tepki: Akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalıyor

January 7, 2019
"Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'in bir süredir Türkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının da ayrı bir örneğidir. Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış, İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zaafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur. Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır."
Enes Kanter, New York Knicks'in İngiltere'de çıkacağı maça, hayati tehlikede olduğu gerekçesiyle katılmayacağını açıklamıştı.
Enes Kanter says he’s not going to London with Knicks because he fears for his life due to “that freaking lunatic, the Turkish president. There’s a chance that I can get killed out there.” pic.twitter.com/NvRDSHWB4V— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) 5 Ocak 2019
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