Kar fotoğrafı çekerken uçuruma düştü

Aşağıya doğru yuvarlanan Cengiz, yaklaşık 30 metre derinlikte ağaçların arasında bir dala tutunarak durabildi.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, Cengiz'in bulunduğu bölgeye inerek, kurtarma çalışması başlattı. Donma tehlikesi geçiren Cengiz, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından halatla yukarı çekilerek kurtarıldı.
Sol ayağında kırık olduğu öğrenilen Cengiz, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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