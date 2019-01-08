Yıldırım: Suriyeliler kalıcı değil, suça karışırlarsa tutarız kulaklarından geldikleri yere göndeririz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Suriyelilerin Türkiye'de kalıcı olmadığını belirterek "Burada kaldıkları süre içinde suç teşkil edecek faaliyetlerin içine girmelerine müsamaha göstermemiz söz konusu değil" dedi. Yıldırım, "Bu işlere karışan olursa, tutarız kulaklarından geldikleri yere göndeririz" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Yıldırım'ın burada Suriyeli mültecilerle ilgili olarak açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Öztürk, Yıldırım'ın özetle şu ifadeleri kullandığını belirtti:

— Biz Suriye'de insanların ölmemesini sağlamak için varız. Suriye'nin huzura ermesini sağlamak için oradayız. Bir de misafir ettiğimiz insanların memleketlerine, evlerine dönmelerine imkan oluşturmak için oradayız. Fırat'ın doğusu da bununla ilgili… Suriyeli mülteciler ila nihaye kalıcı değildir. Burada kaldıkları süre içerisinde hiçbir zaman suç teşkil edecek faaliyetlerin içine girmelerine, İstanbulluların can ve mal güvenliğini tehdit etmelerine, müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Sıfır tolerans. Eğer bu işlere karışan olursa, tutarız kulaklarından geldikleri yere göndeririz. Geçici koruma statüsü verildi. Böylece takipleri sağlandı. Bizim değerlerimizi tanımayanlara ve haksız rekabete de göz yummayacağız.