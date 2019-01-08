'Yusuf Güney, sosyal medyada tanıştığı kadını takside darp etti' iddiası

İddiaya göre şarkıcı Yusuf Güney ile sosyal medyada tanışıp buluştuğu genç kadın arasında ödedikleri hesap yüzünden tartışma çıktı. Takside genç kadını darp ettiği ileri sürülen Güney hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak çift barıştı, genç kadın da şikayetinden vazgeçti.

Şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Deniz Ç. isimli genç bir kadınla tanıştı. Mesajlaşmanın ardından İstinye'de bir parkta buluşan çift, daha sonra Bebek'te lüks bir kulübe gitti.

Geç saatlere kadar eğlenen çift, mekandan ayrılarak başka bir yere gitmek üzere taksiye bindi. İddiaya göre takside aralarında gece kulübündeki hesap sebebiyle tartışma çıktı. Yine iddiaya göre Güney, genç kadına küfür ve hakaret içeren sözler sarf etti. Bu arada taksiden inmek isteyen kadına, Güney kolundan tutarak engel olmaya çalıştı.

FİNALDE BARIŞTILAR



Bu sırada ikili arasında tekme ve tokatların atıldığı bir arbede meydana geldiği belirtildi. Genç kadın, polis merkezine giderek Güney hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma devam ederken, Deniz Ç., Güney ile barıştığını ve şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

TAKİPSİZLİK KARARI



Kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine Güney hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda; ortada şikayet bulunmadığı gerekçesiyle soruşturmaya devam edilmemesine hükmedildi.