'Yusuf Güney, sosyal medyada tanıştığı kadını takside darp etti' iddiası

Şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Deniz Ç. isimli genç bir kadınla tanıştı. Mesajlaşmanın ardından İstinye'de bir parkta buluşan çift, daha sonra Bebek'te lüks bir kulübe gitti.
FİNALDE BARIŞTILAR
Bu sırada ikili arasında tekme ve tokatların atıldığı bir arbede meydana geldiği belirtildi. Genç kadın, polis merkezine giderek Güney hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma devam ederken, Deniz Ç., Güney ile barıştığını ve şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.
TAKİPSİZLİK KARARI
Kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine Güney hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda; ortada şikayet bulunmadığı gerekçesiyle soruşturmaya devam edilmemesine hükmedildi.
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